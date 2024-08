Inter, svolta inattesa: un giovane torna e rivà in prestito

Inter che sta dando vita alle ultime battute del proprio calciomercato. La società nerazzurra, infatti, sta cercando di acquistare l’ultima pedina per completare la rosa di Simone Inzaghi, ma sta anche cercando di sfoltire la rosa e di cedere tutti quei giocatori che non rientrano più nei piani della società e, soprattutto del tecnico. E, a tal proposito, nelle ultime ore, c’è stata una novità inattesa che la dirigenza ha prontamente risolto.

Inter, Franco Carboni torna dal prestito: per lui c’è già una nuova squadra

Inter che, come detto, sta ultimando le ultime operazioni in entrata e in uscita del proprio mercato. La società nerazzurra vuole consegnare quanto prima, a Simone Inzaghi, una rosa che possa essere definitiva. Intanto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, c’è stato un episodio di mercato inaspettato che il club nerazzurro è riuscito prontamente a risolvere. Infatti, l’esterno argentino Franco Carboni è ritornato a Milano dopo il prestito di questa sessione al River Plate. Il classe 2003 è ritornato in nerazzurro, ma ha già trovato una nuova squadra che gli possa dare continuità. Si tratta del Venezia che ha prelevato il giocatore in prestito secco. Ma, sicuramente, è stata una situazione di mercato particolarmente singolare.

Mercato nerazzurro attivo: occhio ad entrate e uscite

Come detto, la dirigenza interista è pronta a continuare a puntellare la rosa. A breve verrà definita l’operazione che porterà Palacios a Milano. I nerazzurri hanno offerto circa 6,5 milioni di euro di base fissa più altri bonus per arrivare alla cifra di 11 milioni di euro. Un giocatore che aiuterà Inzaghi nel gioco delle coppie. In uscita, rimangono sempre Correa e Arnautovic. Per i due giocatore, a parte qualche sondaggio, non è arrivata alcuna offerta concreta. Dunque, per entrambi, sarà permanenza a Milano e faranno parte del pacchetto di cinque attaccanti voluto da Inzaghi.