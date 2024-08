Biasin sbotta: “Mercato? A chi storce il naso dico…”

Biasin non ci sta e critica tanti che non sono rimasti soddisfatti per quanto riguarda il mercato della società nerazzurra. Il giornalista, ha analizzato quanto fatto dalla società e ha voluto dire la sua, valutando l’operato ed esprimendo la propria opinione. La lettura dello stesso Biasin ha voluto fare un elogio per tutti quei giocatori che, nella passata stagione, hanno portato l’Inter a vincere lo scudetto numero 20 e la seconda stella.

Biasin sbotta: “Tanti storcono il naso per il mercato, ma qui…”

Biasin, dunque, ha analizzato i movimenti di mercato della società di viale della Liberazione che, in questa sessione estiva, è riuscita a portare a Milano tre innesti, in attesa del quarto. Si tratta di Mehdi Taremi a parametro zero dal Porto, Piotr Zielinski a parametro zero dal Napoli e Josep Martinez a titolo definitivo dal Genoa.

Ecco le parole di Biasin sul suo profilo X: “4 mesi fa l’Inter vinceva lo scudetto. Questo gruppo è stato confermato in toto e arricchito con 3 rinforzi di livello. Nonostante tutto c’è chi storce il naso: “Serve di più”. Qui non si tratta di accontentarsi ma di dare fiducia a chi, 4 mesi fa, ha fatto questa cosa qua”.

Inter, manca solo un ultimo acquisto: la situazione

La società nerazzurra sta provando a regalare a Simone Inzaghi un ultimo colpo di mercato. Il profilo ricercato è quello del braccetto sinistro di difesa, individuato in Palacios del Talleres. La società nerazzurra sta trattando il suo innesto e avrebbe offerto, secondo le ultime indiscrezioni, una cifra di 6,5 milioni di euro. Oltre a questa base fissa, i nerazzurri avrebbero raggiunto dei bonus – alcuni facilmente raggiungibili, alcuni meno – per arrivare alla cifra di 11 milioni di euro. Nelle prossime ore ci si aspetta che, in un senso o in un altro, l’Inter possa capire se poter affondare il colpo o doversi concentrare su altri profili. Anche se, a questo punto del mercato, il tempo sta scadendo.