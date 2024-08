Inter-Palacios, incontro finito, le parole dell’intermediario

Inter – Sembra si stia per concludere la lunga ricerca fatta dai nerazzurri per trovare un nuovo difensore. Da giorni ormai il nome di Tomas Palacios è dato come il probabile nuovo innesto nella difesa interista. Unico sopravvissuto nella decina di nomi accostati ai nerazzurri durante l’estate. Oggi i dirigenti della squadra del giocatore si sono recati a Milano, l’incontro tra le due società era atteso con ansia da i tifosi interisti.

Inter-Palacios, per l’intermediario l’incontro è stato positivo!

Da Milano arrivano buone notizie per i tifosi interisti. L’incontro tra le due dirigenze per discutere del futuro di Tomas Palacios si è concluso. Marcello Simonian, intermediario dell’operazione, ha definito l’incontro avvenuto come positivo. Ciò fa ovviamente ben sperare i tifosi interisti che tuttavia dovranno aspettare ancora prima di esultare per l’avvenuta trattativa. Le parole di Simonian sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport. L’intermediario poi interrogato sul futuro di Palacios avrebbe aggiunto: “Se Tomas Palacios giocherà nell’Inter? Sì, è possibile“. La cifra proposto dai nerazzurri per l’acquisto del giovane dovrebbe aggirarsi attorno ai 6,5 milioni di euro più relativi bonus. I dirigenti dell’Independente Rivadavia hanno ritenuto la cifra proposto dall’Inter un ottimo punto di partenza. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni con la speranza per i tifosi che la trattativa vada in porto.

Arriva il vice-Bastoni!

I tifosi interisti forse potranno presto tirare un sospiro di sollievo. Le parole di Alessandro Bastoni nel post pareggio contro il Genoa avevano ulteriormente acceso i riflettori sulla necessità dei nerazzurri di dover acquistare un nuovo giocatore. Bastoni si era espresso mettendo in chiaro che un suo sostituto sarebbe stato necessario all’interno della rosa. Le notizie che arrivano da viale della Liberazione non possono che far felice anche il mister Simone Inzaghi. Nella sua ultima conferenza stampa anche l’allenatore aveva chiarito di voler un altro difensore per la sua squadra.