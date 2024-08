Palacios, pres. Talleres: “Non solo l’Inter su di lui”

Palacios è il giocatore giovane che la società nerazzurra ha individuato come elemento da acquistare come braccetto sinistro di difesa. Nelle ultime ore, la dirigenza dell’Independiente Radavivia, ha parlato con la dirigenza interista per provare a trovare l’accordo con i nerazzurri. Mentre, nella giornata di ieri, il presidente del Talleres, società proprietaria del cartellino, ha parlato della trattativa che coinvolge il giocatore argentino.

Palacios all’Inter? Il pres. Talleres: “Non ci sono solamente i nerazzurri su di lui”

Palacios è il giocatore che piace di più per la difesa. Il ragazzo classe 2003, piace tanto per le sue qualità palla al piede e per la capacità in marcatura. Intanto, nella giornata di ieri, il presidente del Talleres, Andrès Fassi, ha parlato della situazione di mercato del proprio difensore – in prestito all’Independiente Radavivia – ai microfoni di canalshowsport.com.ar.

Ecco le parole di Andrès Fassi: “L’offerta per Tomas Palacios è concreta ed entrambi i club stanno trattando. In questo momento in Italia ci sono persone del Talleres e dell’Independiente Rivadavia. E c’è anche un’opzione dalla Germania. Sono opzioni molto significative. È molto positivo che il Talleres continui in quella struttura di vendita di giocatori che in prima squadra non avevano alternative”.

Il difensore argentino è il preferito per i nerazzurri: l’offerta presentata

Come detto, il difensore classe 2003, è al centro dei pensieri del club nerazzurro per poter prendere il ruolo di vice-Bastoni. Per il ragazzo, secondo le ultime indiscrezioni arrivate nelle ultime ore, l’Inter avrebbe offerto una base di 6,5 milioni di euro più dei bonus per arrivare alla cifra di 11 milioni di euro. Un’offerta che la dirigenza non vorrebbe modificare, dal momento che si è spinta al suo massimo delle possibilità. Nelle prossime ore, in un senso o in un altro, ci sarà sicuramente una svolta. A quel punto, si capirà di più se davvero il giocatore potrà arrivare a Milano.