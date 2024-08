Mercato, dalla Francia: “Inter su un ex Juve!”

Mercato nerazzurro in completa evoluzione. La società di viale della Liberazione sta cercando di piazzare gli ultimi colpi in entrata ed in uscita in modo da consegnare a Simone Inzaghi l’organico definitivo in vista della stagione che è appena iniziata. Mentre la dirigenza sta cercando di concludere l’affare Palacios, dalla Francia rimbalza una voce clamorosa per quanto riguarda l’interesse nei confronti di un ex giocatore della Juventus.

Mercato Inter, dalla Francia sicuri: “Nerazzurri su un ex Juventus”

Mercato dell’Inter che sta volgendo alla conclusione. Il club nerazzurro ha intenzione di concludere quanto prima la campagna trasferimenti per dare la rosa definitiva a Simone Inzaghi. Intanto, dalla Francia, il quotidiano L’Equipe, ha parlato di un interessamento per un ex giocatore della Juventus. Si tratta di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è ancora un giocatore svincolato dopo non essere riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo contrattuale con la squadra bianconera. Ma l’ingaggio spaventa un po’ la dirigenza nerazzurra, visto che non può garantire un ingaggio da 7,5 milioni di euro. Il classe 1995 vuole giocare la Champions League ed il Mondiale per Club. Ma occhio alla concorrenza.

Rabiot nome buono per l’Inter: concorrenza dalla Premier League per lui

Adrien Rabiot, dunque, è un profilo buono e che è stato nuovamente accostato all’Inter. Il centrocampista, come detto, ha intenzione di giocare grandi competizioni e punta a giocare in grandi squadre. Ma il Real Madrid e il Manchester City non sono interessate ad ingaggiarlo. Così come l’Atletico Madrid, che in quella posizione ha ingaggiato Conor Gallagher. Il Bayern Monaco è un’altra opzione, ma in questo momento il club bavarese non vuole dare un ingaggio elevato ad un altro centrocampista. Il Manchester United sembrava essere interessato, ma anche i Red Devils si sono defilati. Rimane il Liverpool. Il club inglese ha tanti giocatori di qualità a centrocampo. Ma le grandi risorse e il mercato, fino ad ora, pressochè nullo, potrebbero far cambiare le carte in tavola molto presto. L‘Inter osserva.