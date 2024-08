Inter, Adani: “Ecco chi vince lo scudetto. Thuram…”

Inter, Adani ha fatto un pronostico sulla squadra nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi non è riuscita ad andare oltre al pareggio nella prima giornata di campionato contro il Genoa. Ma Lautaro e compagni vogliono riscattarsi già nella prossima partita contro il Lecce. Intanto, Lele Adani, ha voluto fare un pronostico sulla stagione e ha parlato anche di Simone Inzaghi e Marcus Thuram.

Inter, Adani: “Thuram ha fatto saltare il banco per le altre”

Inter che non ha iniziato nel migliore dei modi il suo campionato, ma che vuole riscattarsi subito. Intanto, Lele Adani, intervenuto a Viva el Futbol, ha parlato proprio della squadra nerazzurra.

Ecco le parole di Adani: “Siamo sempre ai soliti discorsi: l’Inter è diventata forte perché quando prende i parametri zero riesce ad implementarsi con giocatori forti che sono cresciuti. Parte avanti e al momento non ha una squadra che va a contenderla come valore. Ha aggiunto due giocatori forti. Ma è arrivata ad essere più forte. Due o tre anni fa non era scontato che lo fosse. L’Inter ha fatto una partita che avrebbe meritato: ma già due anni fa, al di là del Napoli, non puoi permetterti di perdere 13 partite, tante ne ha buttate come a Genoa sbagliando i gol e regalando nella sua area”.

Adani, poi, ha continuato: “Confermare è più difficile che affermarsi, ma l’Inter parte su un gradino superiore. Lo ha dimostrato con giocatori ancora fuori forma come Calhanoglu o Mkhitaryan e Lautaro. Thuram si è rivelato veramente l’acquisto più importante degli ultimi 15 mesi, ha fatto totalmente saltare il banco. Non solo per l’Inter, ma anche per i danni che ha fatto alle altre. Nessuno se lo aspettava in quel modo. Il campionato di due anni fa l’ha perso l’Inter, lo rimarco: lo ha perso dando il merito al Milan che ha fatto più del suo. Ma da quella sconfitta, la stagione successiva, che è quella delle 13 sconfitte, che non puoi permetterti di fare con quella rosa. Non è giusto non attribuire al corpo tecnico e alla squadra una crescita”.

Adani rimarca: “Solo loro possono perdere lo scudetto”

Poi, Adani, ha fatto una riflessione sulla favorita scudetto: “Non dimentichiamo che tra l’ottavo e il quarto di finale di Champions dell’anno scorso Inzaghi era molto in discussione. Il suo percorso è svoltato lì. Poi ha vinto le ultime partite in campionato, altrimenti avrebbe rischiato. Poi ha fatto un campionato grandissimo. Però in Italia, ultimi cinque anni: vittoria Juve, Inter, Milan, Napoli e Inter. Ribadisco che i giocatori dell’Inter non sono quelli di tre anni fa. Hanno lavorato e sono cresciuti. Poi c’è la forza che ti dà l’autostima e la capacità di acquistare gratis. Se prendi gratis Thuram, il banco salta. L’anno scorso ha perso Lukaku e Dzeko ed è arrivato Thuram. Se tu non lavori bene, non fai quella stagione. L’Inter ha fatto passare una stagione quasi perfetta che non era così scontata. Mentre quest’anno può perderlo solo lei”.