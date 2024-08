Biasin: “Chiesa? Sì contatti. Lui dice…”

Biasin ha parlato, come di consueto, del mercato della società nerazzurra. Il giornalista ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda entrate e uscita, ma si è anche soffermato a parlare di uno dei giocatori che, nelle ultime settimane, è stato più accostato all’Inter. Si tratta di Federico Chiesa. L’esterno è fuori rosa ed in uscita dalla Juventus. Ma l’Inter potrà acquistarlo solamente ad una sola condizione.

Biasin: “Chiesa all’Inter? Ci sono stati contatti, sì ad una condizione. Lui…”

Biasin, come detto, si è soffermato a parlare della situazione attorno a Federico Chiesa ai microfoni del canale Youtube, IoTifoInter.

Ecco le parole di Fabrizio Biasin: “Possiamo escludere al momento che il club vada su Chiesa: non solo per una questione di spazio, ma perché non c’è l’intenzione di sborsare soldi per un giocatore che se non rinnova l’anno prossimo andrà in scadenza. Per me troverà una sistemazione, non dovesse trovarla e andasse a zero, allora l’Inter farebbe le sue valutazioni”.

Biasin, poi, ha continuato: “La media certezza è quella che non arriverà adesso: dovresti pagare soldi alla Juve e anche a lui per le commissioni, l’Inter per un giocatore che va a scadenza l’anno prossimo non tende a mettere sul piatto 10-15 milioni. I contatti tra le parti ci sono stati, lui verrebbe anche volentieri a Milano: al momento c’è un problema legato agli spazi ma anche di incastri. E’ una possibilità solo e soltanto se andasse a zero”.

Chiesa, arrivo all’Inter complicato: le pretendenti non mancano

Federico Chiesa è vero che è un giocatore fuori dai piani della Juventus e del suo allenatore, Thiago Motta. Ma è anche vero che si tratta di un giocatore per cui le pretendenti non mancano affatto. Nelle ultime ore, l’entourage avrebbe incontrato il Barcellona per capire la fattibilità dell’affare. Il giocatore andrebbe incontro alle sue esigenze di giocare per una grande squadra e di farlo in Champions League. Occhio anche all’Atalanta, che con l’abbandono della trattativa per Nico Gonzalez, sta sondando il terreno.