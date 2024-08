Inzaghi, grande sorpresa per la lista Champions

Inzaghi, dopo il deludente pareggio ottenuto a Marassi contro il Genoa, sta preparando la sfida contro il Lecce in cui, i suoi ragazzi, vogliono trovare i tre punti per il riscatto. Intanto, il tecnico nerazzurro, sta pensando anche all’Europa e alla Champions League. A breve bisognerà presentare la lista per la competizione e il tecnico interista ha già in mente una sorpresa che sicuramente dirà tanto su un giocatore della rosa.

Inzaghi, sorpresa per la lista Champions: fuori un fedelissimo

Inzaghi, dunque, oltre a ripetersi in campionato, ha intenzione anche di fare meglio in Champions League rispetto alla passata stagione. E per questo, l’allenatore interista, ha già in mente i giocatori su cui puntare in Europa, in attesa della chiusura del mercato. Dovrebbe arrivare il nuovo difensore, che dovrebbe essere Tomas Palacios. Il giovane classe 2003 è il profilo individuato dal club. E, con il suo eventuale arrivo, dovrebbe essere certa anche la sua presenza nella lista della competizione. Chi, a sorpresa, rimarrà fuori dalla lista sarà Joaquin Correa. Il fedelissimo di Inzaghi non rientra più nei piani dell’allenatore e della società. Se dovesse restare, non parteciperà alla Champions. Se andrà via, sarà l’eventuale quinta punta a restare fuori.

Correa fuori dai piani: ma in questo momento una sistemazione altrove è complicata

Joaquin Correa è sicuramente un giocatore in uscita dal club nerazzurro. L’attaccante argentino non rientra più nei piani nè della società e nè dello staff tecnico. Ma le richieste per lui sono quasi vicine allo zero. Inizialmente c’era stato l’interesse da parte dell’AEK Atene e del River Plate, ma tutto si è fermato a qualche sondaggio. Sondaggio che c’è stato anche dalla sua ex squadra, l’Independiente. Qualcosina in più c’è stato con il Genoa, che però non può accontentare le richieste dell’Inter – 8 milioni per non fare minusvalenza – e quelle di ingaggio del ragazzo. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Ma Correa è sicuramente un peso per i nerazzurri.