Inter, Platini provoca: “Bella squadra, ma dicono…”

Inter che si lecca le ferite dopo il pareggio deludente ottenuto contro il Genoa. La squadra campione d’Italia aveva immaginato un esordio di tipo diverso dopo la vittoria dello scudetto. Ma alla fine da Marassi è venuto fuori solo un punto a causa di errori individuali. Intanto, l’ex presidente della FIFA, Michael Platini, punge i nerazzurri e ha parlato sì del valore della squadra di Inzaghi, ma ha fatto riferimento anche alla situazione economica.

Inter, Platini punge i nerazzurri: “Sono i più forti, ma hanno tanti debiti”

Inter che, come detto, vuole riscattarsi già alla seconda giornata contro il Lecce per trovare la prima vittoria del campionato. Intanto, intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex presidente della FIFA, Michael Platini, ha parlato dei nerazzurri, del valore della rosa di Simone Inzaghi, senza mancare di lanciare una frecciata al club di viale della Liberazione.

Ecco le parole di Platini: “Se vinci sei il più forte. L’Inter è una bella squadra. Però gli amici juventini mi dicono che hanno tanti debiti. Mourinho? Ammetto di avere una passione per la sua personalità. Mi piaceva tantissimo il Porto, lui è sempre stato fedele alla sua personalità nel bene e nel male. È un personaggio che ha fatto bene al calcio”.

I nerazzurri rimangono attivi sul mercato: ecco il difensore

I nerazzurri, attraverso i loro dirigenti, rimangono molto attivi per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Come si sa, l’esigenza primaria era quella di trovare un elemento che potesse coprire il ruolo di braccetto sinistro di difesa come vice-Bastoni. Ed il profilo giusto è stato individuato in Tomas Palacios. Il classe 2003 vestirà la maglia nerazzurra e l’accordo tra le società è molto vicino. Intanto, si penserà anche alle uscite. Dopo quella di Martin Satriano al Lens, si proverà a piazzare anche Joaquin Correa. Anche se, per l’attaccante argentino, le offerte concrete scarseggiano e non si è andati oltre qualche sondaggio.