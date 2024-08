Biasin: “Chiesa? Difficile e Satriano…”

Biasin – Nonostante manchi poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato, non si fermano le voci di mercato attorno ai nerazzurri. Intervistato oggi sul canale youtube iotifointer.it, il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin, ha commentato alcune vicende relative al calciomercato interista. In particolare Biasin si è espresso sulla situazione Satriano e sulle voci che riguardano Chiesa.

Biasin: “Satriano? Un po’ di capricci…”

La notizia arrivata nella giornata di ieri della quasi ufficialità del trasferimento di Martìn Satriano al Lens ha suscitato qualche domanda. Satriano qualche settimana fa aveva categoricamente rifiutato il trasferimento al Brest, mentre adesso ha sorpreso tutti accettando di trasferirsi a un’altra squadra di Ligue 1. Non ci sarebbe nulla di strano se non il fatto che Satriano è un ex Brest in più questi ultimi giocheranno la Champions League al contrario del Lens. Su di lui Biasin ha detto: ““Satriano quest’estate sta facendo un po’ i capricci, perché, legittimamente da parte sua, di trovare la sua sistemazione ideale. Alla fine, a quanto pare, andrà al Lens”. Anche per il giornalista il comportamento avuto dall’attaccante è stato incomprensibile.

“Chiesa? Da escludere”

Interrogato dopo sulla questione che riguarda Federico Chiesa e il suo inevitabile addio con la Juventus, Biasin si è espresso sulle possibilità di vederlo in nerazzurro. Il giornalista ha innanzitutto chiarito che molto difficilmente i nerazzurri tenteranno di acquistare un giocatore che andrà in scadenza di contratto il prossimo anno. Secondo Biasin se l’attaccante della nazionale non riuscisse a trovare una sistemazione allora l’Inter farebbe le sue valutazioni, ponderando l’idea di portarlo a Milano ma, sottolinea, non quest’anno. Il giornalista ha poi aggiunto che ci sono stati dei contatti tra le due parti e Chiesa verrebbe volentieri a Milano. Tuttavia secondo Biasin l’attaccante troverà una sistemazione entro la fine del calciomercato. Recentemente anche Barcellona e Chelsea hanno chiesto informazioni sul giocatore bianconero.