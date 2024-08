Inter, due giovani salutano Milano!

Inter – I nerazzurri continuano a muoversi sul mercato in uscita. Dopo aver salutato diversi giovani proveniente dalle giovanili i nerazzurri si apprestano a ufficializzare due cessioni. Parliamo di Martin Satriano e Iassiaka Kamate, entrambi lasceranno l’Inter per andare all’estero. L’Inter ha cercato una sistemazione per i due fin dall’inizio del calciomercato, adesso sembra arrivato il momento dei saluti per i due giovani attaccanti.

Inter-Satriano, una cessione che si è fatta attendere

Fin dall’apertura del calciomercato uno dei maggiori dubbi che circondava i tifosi interisti era quello sulla futura destinazione di Martin Satriano. Il giocatore uruguaiano era stato promesso al Brest, squadra che il calciatore conosceva già bene date le due esperienze in prestito. Tuttavia Satriano ha totalmente rifiutato il trasferimento al Brest ponendo l’Inter nella situazione di dover cercare una nuova sistemazione per l’attaccante. Negli scorsi giorni si era parlato anche dell’interessamento del Marsiglia dove Satriano avrebbe raggiunto Valentin Carboni. La destinazione finale però rimane sempre la Francia, l’Inter ha raggiunto l’accordo con il Lens e il giocatore sembra aver approvato la destinazione. L’accordo è quello del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. I nerazzurri dovrebbero mantenere anche l’opzione di riacquisto in futuro, non si sa per quale cifra.

Kamate vola in Portogallo!

Oltre a Satriano l’Inter ha anche formalizzato la cessione di Issiaka Kamate. Il giovane attaccante francese continuerà la sua carriera in Portogallo con la maglia dell’Aves, club della prima divisione portoghese. Come confermato dal quotidiano sportivo O Jogo, il giovane 2004 si trova già in Portogallo. L’Inter dovrebbe presto formalizzare la cessione. L’Aves dovrebbe ottenere il giocatore tramite prestito con la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. Anche in questo caso i nerazzurri si sono riservati la possibilità di riacquistarlo in futuro. Per il momento non si conoscono le cifre del riscatto e della futura recompra.