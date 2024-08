Inzaghi, Teotino: “Inter, risolvi questo aspetto!”

Inzaghi, il giornalista critica la partita dei nerazzurri contro il Genoa. Il pareggio ottenuto dall’Inter nella prima giornata, ha fatto sì che tantissimi addetti ai lavori abbiano criticato la formazione nerazzurra per quanto fatto vedere in campo e per come ha ottenuto il pareggio. Nelle ultime ore, anche il giornalista Gianfranco Teotino, ha parlato di quanto fatto dai ragazzi di Simone Inzaghi esprimendo il suo parere.

Inzaghi, Teotino critico: “L’Inter deve risolvere un aspetto”

Inzaghi stesso è rimasto rammaricato per il pareggio ottenuto la prima giornata. Il tecnico nerazzurro ha fatto mea culpa anche dopo la sfida. Intanto, dagli studi di Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino ha criticato Lautaro e compagni e ha sottolineato un aspetto.

Ecco le parole di Teotino: “Più inatteso il pari dell’Inter rispetto a quello del Milan. Tutti pensavamo l’Inter avesse una forza e una fiducia ormai consolidate, invece si è trovata con difficoltà inattese. Resta la favorita per me e la più forte, anche l’anno scorso a Genova aveva pareggiato. L’Inter dovrebbe seriamente porsi il problema del ringiovanimento della rosa. Qualcosa scricchiola fisicamente, qualche esitazione di Acerbi anche ieri. Il pari del Milan nasce dalle scelte iniziali fatte da Fonseca, la partita sembrava ormai persa, alla fine le indicazioni sono positive. I punti interrogativi restano sulla scelta di Fonseca”.

Mercato, i nerazzurri vogliono ringiovanire: ecco l’obiettivo per la difesa

Il mercato della società nerazzurra si sta già pensando al futuro. Il club ha bene in mente l’intenzione di ringiovanire la rosa per la prossima stagione. Tanti giocatori in là con gli anni, probabilmente, non faranno più parte di questo gruppo. Da Acerbi a Darmian, in tanti hanno una posizione in bilico. Per questo, a partire dal reparto arretrato, Marotta e Ausilio hanno intenzione di ringiovanire. Ed è per questo che, per il ruolo di vice-Bastoni, si va alla ricerca di Tomas Palacios, difensore del Talleres. Il ragazzo è un classe 2003 ed è un profilo che piace moltissimo ad Oaktree proprio perchè ricopre i parametri richiesti.