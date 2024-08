Leoni-Inter, pista quasi sfumata. Ma restare in Serie A

Leoni, come oramai si sa da tempo, è un obiettivo per l’Inter in vista del futuro. Il giocatore della Sampdoria, nella passata stagione, ha giocato ben 12 partite con la maglia blucerchiata, andando a segno anche una volta contro il Palermo. I nerazzurri stanno trattando da lungo tempo con la società ligure, ma senza trovare l’accordo. Intanto, la pista, rischia di sfumare definitivamente. Infatit, una società di Serie A, è pronta ad investire sul classe 2006.

Leoni, la pista nerazzurra è quasi sfumata: i nerazzurri non vogliono andare oltre

Leoni è un giocatore che piace molto alla società nerazzurra. La nuova proprietà di Oaktree ha deciso che la dirigenza dovrà investire su elementi giovani per valorizzarli e, successivamente, cederli per ottenere una grande plusvalenza. Ma la situazione potrebbe cambiare a breve. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il giocatore si allontana sensibilmente da Milano. Infatti, la Sampdoria non ha accettato alcuna offerta nerazzurra. I blucerchiati chiedono per il loro talento una cifra superiore ai 5 milioni di euro, oltre al fatto di mantenerlo in prestito per la stagione appena cominciata. Insomma, se la strada che porta all’Inter si allontana, c’è un’altra via che potrebbe aprirsi. Un’altra squadra di Serie A può investire sul ragazzo.

Il classe 2006 si allontana sempre di più da Milano: una squadra di Serie A lo vuole

Come detto, il giovane difensore classe 2006, si allontana dall’Inter. I nerazzurri non vogliono investire quanto richiesto dalla Sampdoria. Per questo, la concorrenza, si sta facendo avanti ed è pronta ad irrompere sul giocatore. Infatti, il Parma, è pronta ad intavolare una trattativa con la Sampdoria. Nelle prossime ore si capirà se davvero ci saranno margini per concludere la trattativa o se il giocatore rimarrà a Genova. L’Inter, dunque, dopo Alex Perez, non dovrebbe acquistare altri elementi giovani oltre a Palacios.