Chiesa, nuovo scenario in vista per l’Inter?

Chiesa è uno dei giocatori di cui, in sede di calciomercato, si sta parlando maggiormente. L’esterno bianconero è in uscita dalla Juventus e il tecnico Thiago Motta, sia privatamente che pubblicamente, ha fatto sapere di non contare più su di lui, mettendolo fuori rosa. I vari media hanno parlato di un possibile interesse da parte dell’Inter, anche se, in questo momento, è di difficile realizzazione. Ma potrebbe paventarsi una situazione del tutto nuova.

Chiesa-Inter, i nerazzurri potrebbero far leva su una nuova possibilità

Chiesa, dunque, sarà un leit motiv di mercato che ci terrà incollati ai vari siti di informazione per lungo tempo. L’Inter è una delle squadre che osserva la situazione da lontano, in attesa di capire cosa succederà con la Juventus. Intanto, secondo quanto riportato dal sito Inter-News.it, potrebbe esserci una nuova possibilità per la società nerazzurra. Infatti, Marotta e Ausilio, potrebbero riproporre un affare molto simile a quello che era stato per l’innesto di Christian Eriksen. Infatti, in viale della Liberazione, potrebbero pensare di fare un investimento per gennaio, per una cifra inferiore rispetto ai 15-18 milioni richiesti dalla Juventus in questo momento. Vedremo e si capirà di più nelle prossime ore. I nerazzurri, intanto, continuano ad osservare.

L’esterno della Nazionale continua ad interessare: ecco l’ipotesi più probabile

L’esterno bianconero è fuori dai piani della Juventus. Questo è il fattore chiave. Ma, al netto delle ipotesi del paragrafo precedente, in questo momento c’è una sola possibilità per cui il giocatore possa vestire la maglia nerazzurra. Si tratta dell’eventualità in cui il giocatore lasci Torino a parametro zero nel 2025. Insomma, specie se non ci saranno le cessioni di Correa e Arnautovic, l’arrivo dell’esterno italiano non ci sarà. Bisognerà capire bene come evolverà la situazione in casa juventina e se il giocatore davvero accetterà il rischio di rimanere un anno fuori.