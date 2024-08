Palacios, oggi incontro decisivo: l’offerta dell’Inter

Palacios è il giovane difensore che i nerazzurri hanno individuato per ricoprire il ruolo di braccetto sinistro di difesa. Il classe 2003, impegnato in campionato con l‘Independiente Radavivia, potrebbe arrivare a Milano nel giro di poche ore. Proprio in questi istanti, è arrivata una novità importantissima per quanto riguarda la trattativa per l’argentino. I nerazzurri potrebbero davvero avere il braccetto sinistro che stanno cercando da tempo.

Palacios, oggi incontro fondamentale con il Talleres: ecco l’offerta nerazzurra

Palacios è il giocatore giusto per rinforzare la difesa nerazzurra. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nella giornata di oggi ci dovrebbe essere l’incontro decisivo per sbloccare l’affare e portare il ragazzo definitivamente a Milano. Dopo aver trovato la quadra tra Independiente Radavivia – che aveva un diritto di riscatto – e il Talleres – proprietaria del cartellino – i nerazzurri incontreranno questi ultimi e presenteranno la loro offerta. La dirigenza interista vorrebbe avanzare una proposta da 6,5 milioni di euro. Una cifra che anche Oaktree gradisce visto che non vuole spingersi oltre. Non solo, ma il fondo ha spinto tanto per questo tipo di acquisto, visto che vuole elementi per ringiovanire la rosa e, magari, riuscire a cederli generando grandi plusvalenze.

Nerazzurri vicini al classe 2003: ecco chi è il difensore argentino

I nerazzurri, dunque, sembrano vicini ad acquistare definitivamente il giovane difensore classe 2003. La trattativa con il Talleres sta entrando nella sua fase cruciale e potrebbe sbloccarsi a breve. Quando si parla di Palacios si tratta di un giocatore che, per caratteristiche, è molto simile a Bastoni. Dotato di lunghe leve, ma di piede educato. bravo nell’impostazione, ma anche in marcatura, non disdegna di spingersi in avanti dove crea sempre situazioni interessanti ed è bravo anche per quanto riguarda il tiro dalla distanza. Ovviamente, come per tutti i giocatori giovani, servirà un periodo di adattamento in un nuovo paese e in un nuovo campionato. Ma l’Inter ci conta molto e non vuole mollare su di lui. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.