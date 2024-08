Inter, Marchetti: “Chiesa via quest’estate. Un club…”

Inter, Marchetti parla della situazione inerente a Federico Chiesa. L’esterno della squadra bianconera, anche nella partita di ieri sera contro il Como, è rimasto fuori, addirittura neanche convocato. Una situazione incredibile e pesante quella che si respira attorno al giocatore che deve trovare una soluzione in questa estate. Qualche offerta è arrivata al giocatore che, però, ha sempre rifiutato. Luca Marchetti ha voluto parlare della sua situazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Inter, Marchetti parla di Chiesa: “Via in questa sessione, una società ci ha provato”

Inter che osserva la situazione di Chiesa, ma non può fare nulla di più che questo. Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha illustrato la situazione attorno al giocatore.

Ecco le parole di Marchetti: “Chiesa è destinato ad andare via dalla Juve, non c’è dubbio. Mi meraviglierei se a mercato chiuso fosse ancora alla Juve. Abbiamo parlato di un interesse del Chelsea, i bianconeri hanno provato a mettere in piedi uno scambio con Sterling, non si è trovato l’incastro economico per l’operazione perché l’esterno inglese guadagna il doppio. Chiesa potrebbe comunque essere un obiettivo del Chelsea in caso di partenza di Sterling. Sicuramente Chiesa non resterà alla Juventus, la presa di posizione molto forte del club è legata sì al mercato, ma credo sotto ci sia anche una necessità economica”.

Marchetti, poi, ha continuato: “La situazione di McKennie lo sottolinea: quando ha aperto a trattare il rinnovo, è tornato in gruppo e oggi è in panchina. Con Chiesa quarta apertura nei mesi scorsi non c’è stata e oggi il club lo tiene fuori”.

Chiesa obiettivo nerazzurro? Si, ma solo in un caso specifico

Chiesa potrebbe diventare un obiettivo della società nerazzurra. Il giocatore interessa in viale della Liberazione da parecchio tempo, ma di fatto non è stato mai possibile farlo arrivare a Milano. Adesso, questa via potrebbe essere percorribile solamente in un caso: che il giocatore lascia la Juventus a parametro zero. Ma questa opzione sembra essere lontana dall’essere percorribile. Con ogni probabilità il bianconero lascerà Torino questa estate per non restare completamente fermo per una stagione intera.