Sabatini: “Inter, un tema sarà chiave”

Sabatini parla dell’Inter e della stagione che potrebbero avere i nerazzurri. Il giornalista consiglia caldamente di non fare gli stessi errori fatti nella passata stagione dal Napoli che, da campione d’Italia, poi non ha fatto una grande stagione. Oltre a questo, il giornalista si è soffermato su un tema che, a suo avviso, diventerà chiave nella stagione interista.

Sabatini parla dell’Inter: “Non devono fare lo stesso errore del Napoli”

Sabatini, intervenuto ai microfoni a Radio Radio, ha parlato della squadra nerazzurra che non dovrà fare lo stesso errore commesso, nella passata stagione, dal Napoli.

Ecco le parole di Sabatini: “Ragioniamo tanto su una partita determinata da un episodio al 92′. Di questo bisogna essere consapevoli: al 95′ i destini di Inter e Milan si rovesciano e finisce alla pari. Oggi si parla del Milan rivoluzionato e dell’Inter che deve cambiare, ma è chiaro che fossero finite le partite al 94′ sarebbero stati diversi i discorsi. Credo che parlare di pancia piena, presunzione, superbia e troppa convinzione sia un problema di tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto, c’è chi lo dimostra in un modo e chi in un altro. Il Napoli è stato un caso clamoroso lo scorso anno, l’Inter non deve farlo. Poi tutti a prendersela col povero Yann Bisseck, ma il primo gol lo causa Yann Sommer. Che il rigore l’aveva parato, come l’anno scorso in un momento fondamentale a Firenze su Nico Gonzalez”.

Il giornalista aggiunge: “Inter, un tema diventerà chiave in questa stagione per Inzaghi”

Sabatini, poi, ha continuato il suo commento sulla società nerazzurra: “Un argomento che viene un po’ sfiorato per delicatezza. C’è la partita, c’è il caldo, c’è la stanchezza e c’è il calcio d’agosto, ma se hai una panchina come quella dell’Inter devi sfruttarla. Invece i cambi di Simone Inzaghi sono storicamente fatti al 65′ e al 75′. A proposito di cambi io vedo anche Daniele De Rossi, che ieri al 90′ mette Tammy Abraham e Stephan El Shaarawy: io li abolirei i cambi al 90′, altrimenti è il cambio di togliere il centravanti e mettere lo stopper per difendere l’1-0. Mi spiegate i cambi schematici al 65′ e al 75′? Secondo me il tema di come sfruttare la panchina dell’Inter diventerà chiave”.