Sabatini: “Ecco chi vince lo scudetto! Inter, per me…”

Sabatini, come ogni inizio di stagione, fa i propri pronostici sulla vittoria del campionato. Sabato, inizierà la stagione della società nerazzurra che avrà il primo impegno di campionato contro il Genoa. La squadra nerazzurra avrà di fronte un avversario ostico che nelle ultime due stagioni ha creato, a Marassi, parecchi grattacapi. Per questo, servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio per portare a casa i tre punti.

Sabatini: “Ecco il mio pronostico scudetto! Inter seconda, ecco perchè”

Sabatini, come detto, parla della situazione scudetto e fa, come di consueto, il suo pronostico all’interno delle righe del sito Calciomercato.com.

Ecco le parole di Sabatini: “2a l’Inter perché forse tornerà ad avere in testa la Champions League e nelle gambe un anno in più. Inzaghi dispone di una rosa fantastica ma un po’ in là con gli anni. Infortuni e usura sono pericoli di cui tener conto. Downgrade rispetto allo scudetto della seconda stella? Non scherziamo. Ma a sensazione… A sensazione, questo può essere l’anno dell’Atalanta 1a”.

Sabatini, poi, ha continuato :”Prima. Scudetto, sì, avete letto bene. La traiettoria di crescita va sottolineata e non fatevi ingannare dai bookmakers che sottovalutano la squadra di Gasperini. Un paio di giocatori (Ederson e Lookman, per esempio) sono potenziali campioni. Il resto si vedrà. Ma malgrado la sconfitta in Supercoppa contro l’all-star Real Madrid, l’Atalanta sembra davvero sul punto di realizzare un’impresa storica. E dopo l’Europa League, di storico le è rimasto solo lo scudetto”.

Inter alla ricerca del bis scudetto: Inzaghi sta battendo forte su un tasto in particolare

L’Inter, a dispetto di ogni genere di pronostico, non ha intenzione di mollare il colpo e vuole portare a casa il bis scudetto consecutivo. Infatti, questo traguardo, alla Milano nerazzurra, manca da ben 14 anni. Non solo, ma nelle ultime stagioni, la squadra campione d’Italia non è mai riuscita a replicare. Quindi, per questo motivo, Simone Inzaghi, sta cercando di puntare su quest’ultimo aspetto. La squadra non vuole mollare e ha intenzione di replicare quanto fatto nella scorsa stagione. Vedremo come andrà a finire e, soprattutto, come andrà il primo turno di campionato.