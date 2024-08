Chiesa, Palmeri: “La Juventus vuole sabotare l’Inter”

Chiesa, Palmeri parla della situazione dell’esterno bianconero. Uno dei leit motiv di queste ultime settimane, è sicuramente quello che sta accadendo e che accadrà attorno a Federico Chiesa. L’esterno della Juventus è fuori rosa a Torino e cerca una squadra per rilanciarsi. In queste settimane si è parlato tanto di Inter. E proprio di questa possibilità ha parlato il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri che ha dato la sua chiave di lettura.

Chiesa, Palmeri netto: “La Juventus vuole sabotare l’Inter”

Chiesa sicuramente è un giocatore che piace molto alla società nerazzurra. Ma, senza una cessione di Arnautovic e Correa, il suo arrivo è poco attuabile. Oltre a questo, la società bianconera non ha intenzione di darlo ai nerazzurri. Una situazione da seguire fino all’ultimo istante di mercato. E di questo, ha parlato il giornalista Tancredi Palmeri che ha voluto dare la propria interpretazione.

Ecco quanto riportato da Tancredi Palmeri sul proprio profilo X: “E se la decisione della Juventus di mettere fuori rosa Chiesa provenga proprio dal sabotare il suo passaggio nel 2025 all’Inter a parametro zero? Perché piuttosto che rimanere fermo un anno, il giocatore si accorderebbe con qualcun altro subito, facendo saltare il futuro accordo“.

L’esterno juventino in uscita: l’Inter c’è, ma solo in un caso

L’esterno della società bianconera è fuori rosa e i bianconeri hanno intenzione di cederlo in questa sessione di mercato. Troppo il peso a bilancio del classe 1997. Intanto, il club nerazzurro osserva con attenzione la situazione. Infatti, in viale della Liberazione, potrebbero sferrare l’attacco al giocatore solamente in un caso specifico: che lasci la Juventus a parametro zero. Un’ipotesi che, in questo momento, non è percorribile perchè, con ogni probabilità, Chiesa non avrà intenzione di rimanere un anno ai margini senza giocare. Per lui, sarebbe un rischio davvero molto grande. Ma vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.