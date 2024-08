Marotta, l’obiettivo in direzione Barcellona?

Marotta – Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha conquistato presto l’amore dei tifosi fin dal suo arrivo a Milano. Diversi i colpi di mercato arrivati grazie a lui. Tra questi anche parecchi nomi arrivati a parametro zero. Chalanoglu, Thuram ma anche i recentissimi Taremi e Zielinski sono solo alcuni di coloro che hanno raggiunto i nerazzurri dopo la scadenza del loro precedente contratto. Non c’è da sorprendersi se già si vocifera dei possibili obiettivi per il 2025, tra questi come ben sappiamo c’è anche Federico Chiesa. Il bianconero interromperà i rapporti con la Juventus l’anno prossimo, ma un club spagnolo potrebbe riuscire a raggiungere l’attaccante prima della fine del calciomercato.

Marotta-Chiesa, il Barcellona fa sul serio

Diverse indiscrezioni provenienti dalla Spagna danno per certo l’interessamento del club blaugrana per Chiesa. Il Barcellona sarebbe alla ricerca di un profilo che combacerebbe con quello dell’attaccante della nazionale italiana. A conferma di ciò ci sarebbero i contatti tra l’agente del bianconero, Fali Ramadani, e il Barcellona. Il club catalano da tempo è alla ricerca di un esterno d’attacco, gli occhi dei blaugrana erano puntati verso il fenomeno spagnolo Nico Williams, ma la possibilità di prendere Chiesa per una cifra attorno ai 15 milioni stuzzica il club di Laporta. Se la trattativa col Barcellona dovesse andare in porto sfumerebbe il primo possibile colpo di Marotta per il 2025.

Niente Serie A per Chiesa?

Nonostante le moltissime squadre italiane interessate al giocatore, sembra che il futuro di Chiesa non sarà in Italia. Nessun club di Serie A ha mai effettivamente tentato l’acquisto del giocatore con convinzione. Per giorni si è creduto che la Roma stesse contrattando con il giocatore ma la dirigenza ha recentemente smentito l’interessamento. In più sembra che Chiesa abbia intenzione di andare in un club che gli permetta di giocatore la Champions League. Nel frattempo l’attaccante ha suscitato l’interesse anche del Chelsea, che negli scorsi giorni avrebbe proposto ai bianconeri un possibile scambio con Sterling.