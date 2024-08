Inter-Chiesa, forse non bisognerà aspettare il 2025!

Inter – Il 30 Agosto ormai è vicinissimo, per la totalità delle squadre italiane sarà una data fondamentale. Data in cui il mercato dovrà fermarsi e non si potranno più ottenere rinforzi. Ma se c’è chi smania nel cercare di acquistare nuovi giocatori c’è chi ha fretta di venderli. Tra i club in questa situazione c’è la Juventus. Poco più di una decina di giorni per piazzare la vendita di Federico Chiesa ed evitare la permanenza del giocatore fino alla scadenza del contratto.

Inter, qual è la situazione in attacco?

Interrogato prima della partita di ieri tra Genoa e Inter, il presidente Beppe Marotta ha detto che si c’è stato un interesse per Gudmundsson ma che l’Inter non ha mai tentato effettivamente di acquistare il giocatore. Questo sembrerebbe confermare almeno in parte che l’Inter abbia o stia ancora cercando un attaccante sul mercato. Ma in quale caso? Qualche giorno fa mister Simone Inzaghi aveva chiarito che i 5 attaccanti da lui richiesti sono già all’interno della sua rosa. Fermo restando che mancano ancora due settimane alla conclusione del mercato e quindi può accadere di tutto. Ed è proprio nello scenario in cui l’Inter dovesse riuscire a vendere un giocatore tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa che i nerazzurri si lancerebbero nuovamente sul mercato.

Ci potrebbe essere un tentativo per Chiesa

I nerazzurri in queste settimane sono stati sì accostati a Federico Chiesa, ma come possibile destinazione nel momento in cui il giocatore sarà un parametro zero. Nell’eventualità che i nerazzurri riescano a cedere uno dei due attaccanti a quel punto si aprirebbe una possibilità particolare. Oggi La Repubblica ha parlato di questa possibilità. L’Inter potrebbe pensare di offrire circa dieci milioni alla Juventus per ottenere l’attaccante della nazionale immediatamente. Uno scenario che non dispiacerebbe alla maggior parte dei tifosi interisti, che sarebbero ben disposti a sacrificare un nome tra Arnautovic e Correa per arrivare a Chiesa.