Marotta e il punto sul mercato: da Gudmunsson al difensore

Marotta fa il punto sul mercato. Il presidente nerazzurro, alla prima di campionato sotto questa nuova veste, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita tra Genoa e Inter, rispondendo alle domande dei giornalisti. Lo stesso dirigente ha voluto illustrare la situazione riguardante al mercato, dal mancato arrivo di Gudmunsson, fino alla ricerca del braccetto sinistro di difesa.

Marotta fa il punto sul mercato: da Gudmunsson, fino al difensore

Marotta, dunque, ha parlato apertamente di quelli che saranno i prossimi movimenti dell’Inter per quanto riguarda il mercato in entrata.

Ecco le parole di Marotta: “Gudmunsson? E’ stato più un effetto mediatico. Noi, come giustamente deve fare una dirigenza, abbiamo fatto un’indagine esplorativa, ma abbiamo un organico offensivo che ci dà ampie garanzie e la cosa non ha trovato ulteriori progressi. Noi cerchiamo un profilo che sia ‘alla Bisseck’, dal punto di vista della qualità e dell’età e del valore. Stiamo seguendo una pista molto valida, Ausilio e Baccin sono molto abili nell’andare a scovare giovani. Sappiamo che ci sono ancora 15 giorni, siamo in una situazione non di ansia assolutamente. Oggi abbiamo qualche defezione, ma abbiamo una squadra di tutto rispetto in una rosa di tutto rispetto”.

Sul profilo di Palacios, Marotta, ha aggiunto: “Non faccio nomi. Bisogna sempre alzare l’asticella, ma accampare dei nomi senza avere una conclusione può portare a brutte figure”.

Il presidente nerazzurro ha fatto un pronostico per quanto riguarda lo scudetto

Lo stesso presidente interista ha anche parlato della lotta per la vittoria dello scudetto di questa stagione, analizzando nello specifico quelle che sono le avversarie del club nerazzurro.

Ecco le parole sulla lotta scudetto: “Ci sono ancora metaforicamente dei cantieri in corso come alla Juve e al Napoli. Il Milan è già più assestato e al momento è maggiormente accreditato, ma mancano 15 giorni e alcune operazioni possono essere fatte. Non posso stilare una valutazione precisa, perché non conosciamo ancora bene il valore delle avversarie. La griglia credo sia sempre la stessa, a queste squadre aggiungerei l’Atalanta e la Roma. Saranno queste a lottare per la vittoria dello scudetto”.