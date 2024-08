Palacios, Inter al lavoro: ecco la proposta nerazzurra

Palacios è l’obiettivo principale per quanto riguarda il ruolo di braccetto sinistro di difesa. Il calciatore argentino è stato scelto dalla dirigenza come rinforzo giovane per sopperire all’assenza di Tajon Buchanan che si è infortunato nel ritiro della propria nazionale durante la Copa America. Intanto, i nerazzurri, stanno provando a sbloccare un affare che, al momento, sembra essere molto ingarbugliato.

Palacios è il prescelto per la difesa, ma il giocatore ha una situazione complessa

Palacios, come detto, è il principale obiettivo per la difesa. Il difensore argentino, però, a dispetto della volontà del club nerazzurro di volerlo acquistare, ha una situazione parecchio ingarbugliato. Il cartellino, al momento, è di proprietà del Talleres, ma in questo momento il ragazzo è in prestito all‘Indipendiente Rivadavia. Quest’ultimo, ha la possibilità di pagare 2 milioni di euro circa per riscattare la metà del cartellino. Non solo, ma dopo un anno ha anche la possibilità di versare ulteriori 2 milioni di euro per acquistare anche l’altra metà. L’Inter ha intenzione di capire bene la situazione e ha in mente un piano in particolare per regalare a Simone Inzaghi il giovane difensore classe 2003.

Inter, caccia aperta al classe 2003: interviene direttamente Javier Zanetti

Inter che, dunque, ha intenzione di insistere per portare a Milano il difensore argentino classe 2003. Addirittura, la società di viale della Liberazione, ha intenzione di far scendere in campo in prima persona il vice-presidente Javier Zanetti. Questo, secondo quanto riportato da Sportitalia, per fare in modo che l’Indipendiente non riscatti il giocatore e avere gioco più semplice, poi, con il Talleres. Il club nerazzurro ha intenzione di offrire circa 6 milioni di euro. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Sicuramente, come ammesso sia da Simone Inzaghi che da Alessandro Bastoni, la squadra ha bisogno di un giocatore di questo tipo per essere numericamente e tecnicamente al completo.