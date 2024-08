Inter, la scelta per il nuovo difensore sembra definitiva

Inter – Il pareggio arrivato ieri nell’incontro con il Genoa ha evidenziato alcune fragilità della difesa interista. Fin dall’inizio del mercato i nerazzurri sono stati alla ricerca di un difensore per sopperire all’infortunio di Tajon Buchanan. Con la presenza del canadese in rosa probabilmente il ruolo sarebbe passato a Carlos Augusto. Molteplici i nomi che si sono susseguiti ma da qualche giorno sembra che la dirigenza interista si sia finalmente arenata su un unico obiettivo.

Inter, il nuovo difensore deve arrivare al più presto

La conferma della ricerca di un profilo da inserire nel reparto difensivo è arrivata anche dal mister Simone Inzaghi. L’allenatore nel post incontro a Genova ha affermato che la società sta cercando un elemento difensivo e non un esterno. Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Bastoni. Intervistato dai microfoni della rete DAZN il giovane difensore ha confermato la posizione dell’allenatore. “Un vice-Bastoni? Chiaramente serve, non c’è un minuto di sosta: non sappiamo ancora quando finiremo la stagione visto il Mondiale per Club. Dal punto di vista mentale sarà una stagione lunga, servono due giocatori per ruolo“. Le parole di Bastoni non sorprendono nessuno, l’esigenza di avere una rosa più lunga rispetto alle scorse stagioni è sotto gli occhi di tutti.

Palacios sembra l’ultima pista percorribile

Il classe 2003 Tomas Palacios sembra a tutti gli effetti il preferito dei nerazzurri. L’Inter sa già che il difensore vorrebbe raggiungere Milano tutta via la situazione non è così semplice. Non c’è ancora l’accordo tra l’Inter e il Tallares, in più la squadra dove il giocatore milita attualmente, l’Independiente, ha il diritto a riscattare il giocatore per un totale di 4 milioni. In questi giorni le due società argentine dovrebbero incontrarsi per decidere il futuro del giocatore. Nel frattempo il giovane non è apparso tra i convocati della sua squadre nell’ultimo impegno dell’Independiente. I nerazzurri si vocifera abbiano intenzione di offrire attorno ai 6 milioni di euro.