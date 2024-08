Inter, il Genoa mostra una falla importante

Inter che si presenta ai nastri di partenza in Serie A con un passo falso che ha il sapore di due punti persi. La squadra nerazzurra, con il pareggio contro il Genoa, ha fatto sì la sua partita, ma ha anche lasciato dei punti interrogativi che ci si porta fin dalla fine della passata stagione. C’è un’esigenza in particolare ed il mercato è ancora aperto. Ma l’impressione è che, braccetto sinistro di difesa a parte, i nerazzurri rimarranno con una falla.

Inter: il mercato chiama, ma la dirigenza (probabilmente) non risponderà

Inter che, come detto, non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro il Genoa. E’ vero, la condizione, a causa dei rientri tardivi di tanti nazionali, è ancora quella che è. Ma è anche vero che si può notare una falla importante nell’organico nerazzurro. Non si tratta tanto di un ruolo in particolare, quanto di una caratteristica. Ad Inzaghi manca chi salta l’uomo. Che sia un attaccante o un esterno, i nerazzurri sono carenti. E a parte Thuram, nessuno è riuscito a creare superiorità numerica contro una squadra quadrata e molto organizzata come quella di Alberto Gilardino. Il mercato chiama, ma l’impressione è che, braccetto di sinistra a parte, la dirigenza interista non aggiungerà altro.

Organico nerazzurro forte, ma occhio all’età media: ieri, una testimonianza

L’Inter ha una rosa forte. Su questo non c’è ombra di dubbio. I nerazzurri sono costretti a lottare per lo scudetto e partono, da pronostico, in prima fila. Ma quello che preoccupa è l’età media. Ci sono giocatore come Sommer, Acerbi e Darmian che, in questo momento, non danno garanzie per motivi differenti. Il portiere, ieri, è incappato nella classica giornataccia con errori a ripetizione sotto tutti i punti di vista. Il difensore ha fatto una buona partita, ma preoccupa la tenuta fisica. L’esterno è stato anonimo e, dopo l’Europeo, sembra che abbia già mostrato la sua parte migliore. Insomma, bisognerà centellinare le energie di alcuni giocatori. Inzaghi dovrà pensare anche a questo aspetto.