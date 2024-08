Palacios, Romano svela tutto: ecco la situazione

Palacios è uno dei giocatori nel mirino dell’Inter per quanto riguarda il reparto difensivo. Il ragazzo è stato inserito nella lista dei profili che piacciono di più e a breve si potrebbe sapere qualcosa di più. Sul classe 2003, tante voci si sono susseguite nelle ultime ore. E proprio di questo tema ha parlato il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, che ha fatto il punto della situazione, dicendo come stanno le cose per il giovane difensore.

Palacios, Inter interessata. Romano: “Concorrenza tedesca per il difensore”

Palacios, come detto, è un obiettivo per ricoprire il ruolo di vice-Bastoni come braccetto sinistro di difesa. Il difensore argentino, rientra tra i profili graditi alla dirigenza, all’allenatore e alla proprietà che cerca elementi giovani da far crescere. E nelle ultime ore, il giornalista Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione. Infatti, secondo quanto riportato sul suo profilo X, l’argentino, è in contatto con la società nerazzurra. Non c’è stata ancora una vera e propria trattativa, ma a breve si comincerà a fare sul serio. Su di lui, ci sarebbe l’interesse anche di due club tedeschi. Il primo è il Borussia Monchengladbach, il secondo, invece, lo Stoccarda che ha appena raggiunto la qualificazione in Champions League.

Capitolo difesa, tanti profili cercati: chi arriverà in nerazzurro?

Per quanto riguarda la difesa, però, quello del classe 2003 argentino è sì il profilo più ricercato, ma non il solo. Infatti, i nerazzurri monitorano anche la situazione che riguarda Faye, difensore mancino del Barcellona. Poi, occhio anche alla situazione dello spagnolo campione d’Europa, Gasiorowski, su cui, però, pende una clausola risolutoria del Valencia da 20 milioni di euro. Più distanti, invece, le strade che portano a Renan dello Zenit – ma in questo momento in prestito all’International di Porto Alegre – e Zèzè, per cui il Nantes ha chiesto una cifra di 30 milioni di euro e su cui c’è anche il forte interesse del West Ham.