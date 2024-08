Inter, altra cessione: il giocatore va in Portogallo

Inter che in queste ultime ore sta lavorando per definire le ultime operazioni sia in entrata che in uscita. In attesa di capire chi sarà il giovane braccetto di sinistra in difesa – con il profilo di Palacios in pole position -, i nerazzurri hanno a che fare anche con gli esuberi che non fanno parte del progetto tecnico e che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi. Proprio a tal proposito, uno di loro è stato ceduto in Portogallo.

Inter, Kamatè ceduto in Portogallo: sarà un nuovo giocatore dell’Aves

Inter che, dunque, riesce a mettere a segno un’altra cessione di un giocatore che non rientrava nel progetto tecnico. Si tratta dell’esterno classe 2004, Issiaka Kamatè. Il ragazzo, nella passata stagione, è stato uno degli elementi di spicco della Primavera di Christan Chivu, mentre quest’anno dovrà fare un passo successivo nel suo processo di crescita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Aves, società che militerà nella massima serie portoghese, è riuscita a trovare un accordo con il club di viale della Liberazione per un prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. L’Inter, ha voluto anche un controriscatto a 2,3 milioni. Il giocatore sosterrà le visite nella giornata di oggi.

Mercato nerazzurro in evoluzione: si cerca il difensore e si spera per l’attaccante

Mercato dell’Inter che, però, come anticipato, non è ancora finito nemmeno per quanto riguarda le entrate. Il difensore è la priorità fissata anche da Simone Inzaghi. Il profilo di Palacios sembra essere quello più vicino, ma bisogna fare attenzione anche ad altri giovani giocatori di cui si è parlato in queste settimane. Poi, la speranza, è sempre quella di rimpolpare l’attacco con un giocatore affidabile. Ma, per farlo, serve sfoltire il reparto. In questo momento, l’unica uscita ipotizzabile è quella di Satriano verso la Liga Spagnola. Molto difficili quelle di Joaquin Correa e di Marko Arnautovic.