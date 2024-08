Gasiorowski il preferito per la difesa. E per Leoni…

Gasiorowski è l’obiettivo numero uno per il reparto difensivo. La società nerazzurra, come oramai si sa, sta provando a regalare a Simone Inzaghi un innesto per fungere da braccetto sinistro di difesa e il classe 2005 spagnolo sembra essere il preferito delle ultime settimane. Intanto, non solo si lavora per il presente. Ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda la trattativa per il giovane difensore, Giovanni Leoni.

Gasiorowski nome buono come vice-Bastoni: la situazione riguardante lo spagnolo

Gasiorowski piace tantissimo in viale della Liberazione. Il classe 2005 spagnolo si è messo in mostra nelle 14 apparizioni della scorsa stagione con la maglia del Valencia, ma soprattutto all’Europeo Under 19 dove è stato vincitore ed inserito anche nella top 11 del torneo. L’Inter vorrebbe capire come muoversi per poterlo prelevare. In questo senso, però, tanto dipende dal Valencia. Il giocatore, infatti, ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2025, quindi rappresenterebbe un’occasione molto ghiotta per la dirigenza nerazzurra. Ma sul contratto è prevista anche la possibilità di un rinnovo biennale con aumento della clausola risolutoria da 20 a 40 milioni di euro. Questo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

Il difensore spagnolo non è il solo obiettivo: per il futuro c’è la pista Leoni. La situazione

Leoni è l’altro giovane su cui si sta lavorando. Nelle scorse ore, si erano diffuse delle dichiarazioni dell’entourage del giocatore sulla volontà di non vestire la maglia nerazzurra. Parole, poi, smentite seccamente subito dopo. Il giocatore piace molto e con la Sampdoria si sta lavorando alla formula dell’affare. I blucerchiati lo hanno riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro e ne vorrebbero oltre 5 dalla sua cessione. I nerazzurri vorrebbero inserire anche una contropartita tecnica tra il difensore classe 2003, Fontanarosa, e il portiere classe 2002, Filip Stankovic, che nella scorsa stagione ha proprio vestito la maglia della squadra genovese. Vedremo se nelle prossime ore si potrà definire il tutto per una trattativa che si sta protraendo da inizio estate.