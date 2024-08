Chiesa, si apre uno scenario: due le pretendenti

Chiesa, come si sa, è un giocatore in uscita dalla Juventus. La società bianconera, addirittura, ha messo fuori rosa il giocatore che, in questo momento, si sta allenando a parte e non con i compagni. L’esterno della Nazionale, pesa tanto a bilancio tra ammortamenti ed ingaggio, per questo Giuntoli vuole cederlo quanto prima. Intanto, per lui, si aprono degli scenari, mentre la società piemontese ha una grossa paura in questo momento.

Chiesa in uscita dalla Juventus: si apre uno scenario per il giocatore

Chiesa rimane in uscita dalla Juventus. L’esterno bianconero non rientra nei piani di Thiago Motta che lo ha messo pubblicamente sul mercato. Il ragazzo si allena a parte, ma fino ad ora, non ci sono offerte concrete. Se davvero dovesse andare via Paulo Dybala, la Roma potrebbe avvicinarsi sensibilmente a lui. Ma, per SportMediaset, la Juventus ha una paura in particolare. I bianconeri temono che ci sia già un accordo tra il giocatore e l’Inter per un addio a parametro zero. I nerazzurri potrebbero anche pensarci, a fine mercato, in caso di uscite in avanti, visto che è stato perso Gudmunsson. Ma occhio anche ad un’altra concorrente di mercato.

Inter, occhio ad una concorrente per l’esterno della Nazionale

Il classe 1997 interessa molto all’Inter, ma esclusivamente se dovesse andar via a parametro zero. Proprio per questo, in questa sessione, oltre alla Roma, bisogna fare attenzione ad un’altra concorrente. Si tratta del Milan. Lo stesso Ibrahimovic ha detto che i rossoneri, dopo Fofana, faranno molta attenzione alle opportunità di mercato. E proprio Chiesa, negli ultimi giorni, potrebbe rientrare tra queste. Vedremo come si concluderà questa situazione. Sicuramente, il rischio di rimanere a Torino, implica anche quello di dover essere fuori per un anno. Un elemento che va ulteriormente preso in stretta considerazione. L’Inter osserva interessata, per capire come muoversi in futuro.