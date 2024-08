Inzaghi: “Gli attaccanti saranno loro cinque”

Inzaghi – Nella conferenza stampa svoltasi ieri, il mister Simone Inzaghi ha commentato le scelte di mercato che i nerazzurri dovranno affrontare da qui alla chiusura delle trattative. Molti si interrogano sull’effettiva necessità dei nerazzurri nel dover acquistare un nuovo attaccante. Molti i nomi accostati all’Inter nelle ultime settimane. Tra questi ovviamente Albert Gudmundsson, sfumato definitivamente negli ultimi giorni col suo passaggio alla Fiorentina.

Inzaghi: “Ci sentiamo coperti così”

Interrogato ovviamente sulla questione nuovo attaccante Simone Inzaghi ha chiarito definitivamente la sua posizione e quella della società. L’allenatore ha ammesso che la sua Inter necessiterà di 5 attaccanti ma, il dettaglio che ha sorpreso molti, è che Inzaghi terrà conto degli attaccanti che si trovano adesso nella rosa interista. Dalle dichiarazioni del tecnico quindi emergerebbe che i nerazzurri non siano alla folle ricerca di una nuova punta, ma che il quinto attaccante si trovi già in casa Inter. Ciò apre a scenari che molti giornalisti non credevano possibili fino a qualche giorno fa. La maggior parte delle testate aveva dato per certo il tentativo dei nerazzurri nel cercare un nuovo attaccante, diversi i nomi che sono stati accostati all’Inter.

Correa, una nuova possibilità per l’argentino

Inzaghi ha poi messo in chiaro che mancano ancora due settimane alla chiusura del mercato e che ovviamente le carte in gioco potranno cambiare. Se la situazione dovesse rimanere tale però si potrebbe aprire a una nuova possibilità per Joaquin Correa. L’Inter aveva messo in chiaro fin dall’inizio del mercato che Correa si trovava tra le possibili cessioni. Adesso le dichiarazioni dell’allenatore interista potrebbero aprire a nuovi scenari per lui. Che l’allenatore interista sia disposto a dare una nuova possibilità all’argentino? Secondo il mister ci sarà spazio per tutti e cinque i suoi attaccanti in campionato. La stagione che l’Inter dovrà affrontare sarà molto lunga, l’allenatore piacentino dovrà essere abile nel gestire le forze dei suoi.