Pedullà netto: “Questo profilo non va all’Inter. E Chiesa…”

Pedullà, attraverso il proprio canale Youtube, si è soffermato a parlare del mercato nerazzurro. Il club di viale della Liberazione, in questo momento, è alla ricerca di due profili nello specifico. Il primo è il braccetto sinistro di difesa. Il secondo, invece, un attaccante. Per entrambi, secondo la volontà di Oaktree, dovrà trattarsi di un profilo giovane in grado di crescere e di essere valorizzato. Intanto, il giornalista, smentisce le voci su un giocatore.

Pedullà smentisce l’interesse per Hermoso: “Non arriverà”. E su Federico Chiesa

Pedullà ha parlato, come detto, del mercato nerazzurro e di alcune voci che si sono diffuse nelle ultime ore. Tra queste, quella che vorrebbe un ritorno di fiamma per quanto riguarda il difensore spagnolo, svincolatosi dall’Atletico Madrid, Mario Hermoso. Poi, il punto anche sulla situazione Chiesa.

Ecco le parole di Pedullà: “Hermoso-Inter? Voci infondate: non è una traccia, l’Inter ha fatto una scelta abbastanza chiara e convinta. Non rientra nei piani. Chiesa? L’agente ha fin qui portato zero proposte. Se l’intento è portarlo via a parametro zero, vorrei che un papà come Enrico pensasse ai danni che questo creerebbe. Anche perché non credo ci saranno margini per il suo reinserimento. Rapporto con la Juventus finito”.

Chiesa-Inter, strada percorribile? C’è solo un modo per vederlo in maglia nerazzurra

Chiesa è un giocatore che sicuramente piace molto in viale della Liberazione. Anche i dubbi riguardanti il ruolo sarebbero spazzati via attraverso il lavoro specifico che Inzaghi farebbe con il giocatore. L’unico intoppo è che i nerazzurri non lo prenderebbero spendendo delle somme in questa sessione di mercato. Infatti, Chiesa potrebbe diventare nerazzurro solo e soltanto se andasse via a parametro zero dalla Juventus. Dunque, ad oggi, sembra complicato un arrivo a Milano. I bianconeri e il giocatori, per svariati motivi, hanno intenzione di trovare una soluzione entro la fine del mercato.