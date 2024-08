Inter, non arriva l’attaccante? Antenne dritte sul 2025

Inter molto attiva in questi ultimi giorni di mercato. La società nerazzurra, infatti, sta cercando di inserire gli ultimi tasselli alla rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Come si sa, la priorità assoluta è quella di un braccetto sinistro di difesa, con tanti profili che sono stati valutati. Ma i nerazzurri sperano che ci possa essere spazio che per quanto riguarda l’attacco. In questo senso, se non dovesse arrivare in questa sessione, occhio al 2025.

Inter, l’attaccante non arriva? Occhio a due profili a parametro zero

Inter che è alla ricerca di un attaccante, ma questo sembra essere un obiettivo di difficile realizzazione. Infatti, le uscite necessarie, difficilmente porteranno ad una somma da reinvestire nel reparto avanzato, dunque, bisognerà attendere la stagione successiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Il Giorno, i nerazzurri starebbero valutando due profili a parametro zero nel 2025. Il primo è Federico Chiesa. L’esterno bianconero è in uscita dalla Juventus e, se non ci sarà la cessione adesso, allora andrà via a zero. Il secondo è Jonathan David del Lille. Dopo cinque stagioni in Ligue 1, il classe 2000 vuole provare un’esperienza differente e ha già comunicato che non rinnoverà il proprio contratto con la società francese.

Arnautovic-Correa in uscita, ma forse è troppo tardi

Arnautovic e Correa sono i due principali esuberi in uscita dalla società nerazzurra. Per l’austriaco c’è stato un interesse dal Genoa che vorrebbe inserirlo nella trattativa per Gudmunsson. Ma in questo caso, bisognerà vedere la volontà del giocatore che, fino ad ora, è voluto sempre rimanere a Milano. Poi, Correa. L’argentino non ha ricevuto delle offerte concrete a causa della valutazione e dell’ingaggio. Per questo, la soluzione che va per la maggiore, sembra essere quella della risoluzione consensuale a fine mercato. Infine, occhio anche a Satriano che, dopo aver rifiutato il Brest, attende un’offerta allettante dalla Liga Spagnola.