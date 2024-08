Bisseck, che crescita! L’Inter vuole tutelarsi per il 2025

Bisseck è sicuramente una delle note più liete di questo pre-campionato nerazzurro. Il difensore tedesco sembra essere tornato a Milano con una voglia diversa, non del giovane che deve imparare, ma del giocatore che si vuole imporre in una grande società. E Inzaghi, effettivamente, sta pensando di inserirlo in vista della prossima stagione. Intanto, la società, vuole tutelarsi per scongiurare brutte sorprese in vista del 2025.

Bisseck, crescita incredibile! Arrivano già i primi interessamenti dalle big

Bisseck, dunque, molto presto potrebbe essere uno dei giocatore titolari nella difesa nerazzurra. Il centrale nato a Colonia si è messo in mostra e ha fatto vedere qualità non indifferenti. Inzaghi, al momento, lo ha inserito come braccetto destro di difesa, ma in quella posizione c’è un giocatore come Pavard difficilmente spodestabile. Per questo, in queste amichevoli, il classe 2000 è stato provato anche come centrale con risultati eccellenti. E intanto, tante grandi squadre europee stanno iniziando ad interessarsi a lui in vista della prossima stagione. Si era parlato di un timido sondaggio del Real Madrid, una volta sfumato Yoro, ma i nerazzurri hanno detto che il ragazzo era incedibile. Ma gli interessi, di questo passo, continueranno ad esserci.

L’Inter vuole tutelarsi da brutte sorprese: pronta la mossa per blindare il ragazzo

I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di puntare sul ragazzone tedesco. E’ lui il futuro della retroguardia nerazzurra. Per questo, proprio per scongiurare l’eventualità di tentazioni provenienti dalle grandi squadre europee che possono offrire somme interessanti, ecco che i nerazzurri vogliono tutelarsi con una mossa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza interista sta pensando di offrire un rinnovo del contratto per blindare il calciatore e farne il perno della difesa per il presente e per il futuro. Di sicuro, poi, a certe cifre, tutti sono cedibili. Ma Marotta e Ausilio vogliono mettersi in una situazione win-win.