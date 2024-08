Dumfries, rinnovo sempre più vicino. Importante per 2 motivi

Dumfries e l’Inter, a breve, si legheranno rinnovando il contratto dell’esterno olandese. Una trattativa che è durata parecchi mesi e che ha avuto svariati picchi nel corso del tempo. L’olandese rimarrà a Milano e sarà uno degli elementi fondamentali della rosa di Simone Inzaghi, essendo il padrone della corsia destra dello schieramento di Inzaghi. Intanto, il suo prolungamento, per l’Inter, è importante per due ordine di ragioni.

Dumfries vicino al rinnovo: la cronologia della trattativa

Dumfries, come detto, è vicinissimo al prolungamento di contratto con l’Inter. La trattativa ha avuto tantissimi alti e bassi, ma alla fine sta giungendo alla conclusione. Il ragazzo, inizialmente, aveva richiesto un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione. La società nerazzurra era disposta ad arrivare fino a 4 milioni a stagione. Quindi, il giocatore era stato messo sul mercato, ma nessuna offerta allettante gli è arrivata sia in termini di progetto sportivo, sia in termini di ingaggio. Da qui, il passo indietro dell’olandese che ha deciso di accettare le condizioni della dirigenza interista e l’accordo offerto fino al 2028. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere la fumata bianca e la firma che metterà tutto nero su bianco.

Il rinnovo dell’olandese sarà importante per due motivi fondamentali

L’esterno olandese rinnoverà il proprio contratto. E la conclusione felice di questa trattativa, sarà importante per due ordini di motivi. Il primo è che l’Inter riuscirebbe ad evitare un nuovo caso Skriniar e, quindi, a perdere il giocatore a parametro zero vista la scadenza al 30 giugno del 2025. Secondariamente, la permanenza dell’ex PSV Eindoven, consentirà al club nerazzurro, nella prossima sessione estiva di mercato, di evitare di ricorrere al mercato e, dunque, di sollecitare il già scarno budget per il mercato. Insomma, Inzaghi sarà contento di mantenere un giocatore su cui punta molto. Dumfries rimarrà in nerazzurro e sarà il padrone della fascia destra.