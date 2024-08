Bisseck, interessi dall’estero: la posizione dell’Inter

Bisseck, in questo pre-campionato, sta dimostrato di essere maturato tantissimo rispetto a quando è arrivato a Milano nella passata stagione. Un giocatore che, in questa stagione, vuole avere sempre maggiore spazio e imporsi se non da titolare, quasi. Inzaghi è molto contento del proprio rendimento e di come sia cresciuto in ogni fase di gioco. Intanto, dall’estero, arrivano i primi interessamenti per il difensore tedesco, con l’Inter che ha già preso una decisione.

Bisseck, interessi dall’estero: una squadra di Premier League lo vuole

Bisseck, quindi, grazie alle sue prestazioni, ha fatto sì che tante squadre abbiano messo gli occhi su di lui. In queste ore, secondo quanto riportato da FcInterNews, i nerazzurri hanno ricevuto una chiamata da parte del West Ham per il giocatore tedesco classe 2000. I nerazzurri, in generale, lo valutano 25 milioni di euro. Ma l’intenzione, ad oggi, non è quella di cederlo. I grandi margini di miglioramento e il maggiore minutaggio che avrà sicuramente nella prossima stagione, fanno pensare che anche la valutazione aumenterà ancora con la possibilità di una cessione che abbia ancora un valore maggiore. Dunque, nella prossima stagione, Bisseck sarà ancora un giocatore nerazzurro. La dirigenza non ha assolutamente dubbi.

Il difensore tedesco chiede più spazio: Inzaghi ha un piano per lui nella prossima stagione

Il difensore classe 2000, come dichiarato anche in un’intervista alla fine della scorsa stagione, chiede maggiore spazio rispetto a quello che ha avuto nella passata stagione. Non vuole più essere solo un semplice rincalzo, ma essere ancora di più protagonista in squadra. Per questo, Simone Inzaghi, vuole ripagarlo. L’età avanzata di Acerbi e de Vrij potrebbe far propendere il tecnico nerazzurro per un utilizzo anche al centro della difesa, viste le caratteristiche del ragazzo. E chissà che non possa essere davvero lui l’erede per la titolarità in quella fetta di campo dei due difensori. Non resta che da vedere cosa accadrà nel corso della stagione.