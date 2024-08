Inter, dalla Spagna: “Pronti 15 milioni per un difensore”

Inter che sul mercato sta cercando gli ultimi tasselli per rinforzare l’organico di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, come oramai si sa, sta cercando un giocatore che possa fungere da braccetto sinistro di difesa, ed eventualmente, in caso cessioni degli attaccanti, anche un giocatore per il reparto avanzato. Intanto, dalla Spagna, arriva l’indiscrezione per quanto riguarda un giocatore che interesserebbe la società di viale della Liberazione.

Inter a caccia del difensore: dalla Spagna rilanciano l’indiscrezione di mercato

Inter che, come detto, va a caccia di un giocatore che possa fungere da braccetto sinistro di difesa. E dalla Spagna arriva l’indiscrezione che riguarda i nerazzurri. Infatti, secondo il quotidiano Sport, la dirigenza interista sarebbe molto interessata al difensore classe 2004, Faye, di proprietà del Barcellona. Il ragazzo non farà parte della prima squadra e, dunque, di comune accordo con il club, è d’accordo ad arrivare alla cessione. I nerazzurri hanno intenzione di spendere per lui circa 15 milioni di euro, comprensivi di bonus. Cifra che andrebbe bene anche al club catalano. Ma in viale della Liberazione hanno posto una sola condizione, che questi soldi vengano pagati a partire dal 30 giugno del 2025. Vedremo se realmente qualcosa si concretizzerà in questi ultimi giorni di mercato.

Faye solo una delle opzioni: i nerazzurri pensano anche ad altri profili per la difesa

Faye è solamente uno dei profili che l’Inter sta valutando per rinforzare il proprio reparto difensivo. Altre elementi sono valutati da Marotta e Ausilio. Uno dei giovani che interessa è il classe 2003, Robert Renan dello Zenit, ma in prestito all’Internacional. Oltre a lui, interessa tantissimo anche un altro giovane come Gasiorowski del Valencia. Per lui c’è la clausola da 20 milioni da pagare, anche se si sta ragionando su un rinnovo per ulteriori due stagione e aumento della clausola a 40 milioni. Infine, il difensore del Nantes, Zèzè, su cui, però, c’è anche l’interesse del West Ham.