Dumfries, sfuma l’unico interesse di mercato

Dumfries, oramai da parecchie settimane, sta trattando il proprio rinnovo di contratto con la società nerazzurra. L’esterno olandese, dopo un periodo in cui sembrava essere sul mercato per evitare di andare via a parametro zero, adesso sembra più vicino al prolungamento del proprio rapporto con i nerazzurri. Intanto, per quanto riguarda le squadre interessate a lui, l’unica che si era interessata a lui concretamente si è definitivamente defilata.

Dumfries, l’unica squadra interessata si defila definitivamente

Dumfries, da qualche giorno, è tornato ad allenarsi con la squadra per ritrovare la forma migliore dopo aver giocato l’Europeo con la propria nazionale. L’olandese, in questa stagione, vista l’età avanzata di Darmian, sarà il padrone indiscusso della fascia destra. Ma nelle ultime settimane, con il tardare del rinnovo, si era parlato di un ritorno di fiamma del Manchester United per imbastire uno scambio con Wan Bissaka. Secondo quanto riportato da Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, questo scambio non ci sarà. Infatti, i Red Devils, hanno acquistato Mazraoui dal Bayern Monaco, riempiendo la casella sulla fascia destra di difesa. Per l’interista resta solamente un’opzione.

Inter, per l’esterno olandese rimane una sola opzione: si avvicina il rinnovo

L’esterno olandese, come anticipato, da tempo sta trattando il rinnovo con la società nerazzurra. E questa sembra essere la vita che verrà percorsa. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un contatto a 4 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno del 2028. Una trattativa durata tantissimo visto che, all’inizio, il giocatore, aveva delle richieste di ingaggio molto elevate. Pertanto non era esclusa una partenza sul mercato. Ma gli interessamenti sono stati timidi e nessuno ha offerto la cifra richiesta dal giocatore. Da qui, il dietrofront che sta portando ad un nuovo accordo con il club di viale della Liberazione. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci la fumata bianca definitiva tra le parti. L’Inter e Dumfries vogliono continuare insieme ancora a lungo.