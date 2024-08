Satriano, c’è l’offerta dalla Liga: un fattore complica tutto

Satriano è uno dei tre attaccanti che la dirigenza nerazzurra ha messo in uscita. Dalla sua eventuale cessione, Marotta e Ausilio puntano ad avere quel tesoretto utile per chiudere il braccetto sinistro di difesa e l’attaccante giovane per rimpolpare l’organico. Nelle ultime ore, per il centravanti uruguayano classe 2001, sarebbe arrivata un’offerta dalla Liga Spagnola. Anche se, per concludere l’affare, c’è un fattore che complica tutto.

Satriano-Inter, c’è l’offerta dalla Liga Spagnola: ecco quale società lo cerca

Satriano, dunque, potrebbe lasciare l’Inter in questi ultimi giorni di mercato. L’attaccante classe 2001, ha già rifiutato la sua ex squadra, il Brest, che lo avrebbe voluto acquistare a titolo definitivo e che aveva già trovato l’accordo con la società nerazzurra per il prezzo del cartellino. Il giocatore, infatti, ha rifiutato per attendere un’offerta dalla Liga Spagnola. E questa, secondo quanto riportato dal sito Relevo, sarebbe arrivata. Infatti, per il portale, il Valladolid di Ronaldo avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per il giocatore. Lo stesso ex nerazzurro si sarebbe mosso in prima persona per acquistare il ragazzo. Ma un fattore complica la situazione.

Inter, un fattore complica la cessione di Satriano: la situazione del giocatore

I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di cedere l’ex attaccante di Empoli e Brest. Il giovane non rientra nei piani della società e di Simone Inzaghi. Come detto, il Valladolid vorrebbe averlo con sè nella prossima stagione, ma di fatto, un fattore frena l’affare. Infatti, Satriano avrebbe presentato delle richieste economiche molto alte alla società spagnola. Richieste che, stando così le cose, non potranno essere accontentate. Vedremo se nelle prossime ore si sbloccherà la situazione o se qualche altra società si farà avanti per acquistare il ragazzo. Di sicuro, i nerazzurri, se vorranno prelevare un altro giocatore in attacco, dovranno necessariamente sveltire le uscite. Ma al momento, sembra che tutto sia bloccato e anche l’arrivo eventuale di una punta sembra allontanarsi sempre di più.