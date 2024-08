Mercato, il giornalista: “Ecco chi cederei dell’Inter”

Mercato, Bucchioni parla delle cessioni dei nerazzurri. La dirigenza interista, in questi ultimi giorni, è sì impegnata a trovare un ultimo tassello per rinforzare il reparto difensivo, ma anche a cedere tutti quei giocatori che non sono considerati nei piani del club e dell’allenatore. A tal proposito, il giornalista Bucchioni, ha voluto dire la sua sugli elementi su cui non punterebbe nella prossima stagione per i nerazzurri.

Mercato, Bucchioni chiaro sulle uscite: “Cederei loro e per motivi diversi”

Mercato nerazzurro che entra nelle sue battute finali. Il club di viale della Liberazione deve necessariamente far uscire tutti quei giocatori che non rientrano nei piani per evitare di appesantire troppo il monte ingaggi. Di questo, ha parlato, ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Bucchioni, che ha parlato di due elementi nerazzurri che cederebbe sul mercato in questi ultimi giorni.

Ecco le parole di Bucchioni: “Se dipendesse da me li manderei via entrambi. Entrambi si sono espressi nel senso di voler rimanere. L’Inter ha una squadra già definita, quindi può pensare al dossier della quarta punta. Non è un dettaglio, perché essa può essere determinante nella stagione. Il problema di Arnautovic non è di natura tecnica, ma dei troppi infortuni che lo hanno condizionato. Correa, invece, è un calciatore che si è perso. Credo che siano ancora dei margini per provare a sistemare la loro situazione e provare a prendere un attaccante più efficace”.

Correa-Arnautovic in uscita: due situazioni differenti per i due giocatori

Correa e Arnautovic sono due giocatori che l’Inter cederebbe molto volentieri. Ma per entrambi, ad oggi, un’uscita sembra essere parecchio complicata. Per l’argentino, a parte qualche timido interesse, non c’è stata di fatto nessuna offerta concreta per portarlo via da Milano. Pertanto, in questo momento, l’ipotesi più probabile sembra essere quella della risoluzione consensuale del contratto. Per l’austriaco, invece, qualche interesse c’è stato sia dalla Serie A che dalla Turchia. Ma l’intenzione del giocatore sembra essere quella di rimanere a Milano per l’ultimo anno di contratto.