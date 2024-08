Biasin: “Due arrivi? Uno lo do per certo!”

Biasin, giornalista di Libero molto vicino alle cose di casa nerazzurra, ha parlato del mercato in entrata del club di viale della Liberazione. Come si sa, i nerazzurri, hanno un’esigenza primaria che è quella di trovare il sostituto di Tajon Buchanan, che si è infortunato alla tibia in nazionale durante il ritiro in Coppa America. E proprio a proposito delle possibili operazioni, lo stesso Biasin ha dato la certezza di un arrivo.

Biasin sicuro: “Arriverà sicuramente un giocatore. Ecco chi”

Biasin, dunque, è stato interpellato sul canale Youtube di IoTifoInter. Il giornalista, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in entrata della società nerazzurra. Come si sa e come anticipato, si è alla ricerca di almeno un elemento. La priorità assoluta è quella del braccetto sinistro di difesa, ma occhio anche alla possibilità che si può aprire per quanto riguarda il reparto offensivo.

Di questo ha detto la sua il giornalista che ha dato per sicuro, nei prossimi giorni, l’arrivo di un elemento nuovo nella rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Ecco le parole di Biasin: “La rosa è formata, al limite servono due inserimenti: uno lo do per più che possibile ed è il braccetto. Credo che da qui a fine mercato inseriranno questo giovane tendenzialmente di piede sinistro e questo è chiaro”.

Mercato Inter, due innesti in arrivo? La situazione nel dettaglio

La società nerazzurra sta lavorando per cercare di arrivare agli obiettivi in entrata che si era prefissata. Per il ruolo di braccetto sinistro, come si sa, si stanno vagliano dei profili giovani di piede sinistro, magari provenienti da uno dei campionati europei, e che abbia un costo limitato, che vada dai 10 milioni in giù. Un po’ come è stato nella scorsa stagione per Bisseck. In avanti, tutto dipenderà dalle uscite. Se queste ci saranno, allora si potrà pensare al ritorno di fiamma di Gudmunsson. Altrimenti, se verrà inserita una quinta punta, si tratterà di un giovane.