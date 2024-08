Inter, il giornalista: “C’è un grande rischio per i nerazzurri”

Inter, il giornalista ammonisce i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi sta continuando a lavorare sul campo per preparare la nuova stagione. Ora che anche Lautaro Martinez è tornato a lavorare alla Pinetina, il tecnico nerazzurro potrà lavorare con tutta la rosa al completo. Purtroppo, nelle prime uscite, tanti sono stati gli infortuni che fanno accendere una spia importante. Il giornalista, per questo motivo, ha messo all’erta il club nerazzurro.

Inter, Palmeri avvisa i nerazzurri: “Gli infortuni mostrano un grande rischio”

Inter che sta preparando la stagione e l’avvicinamento alla prima partita di campionato contro il Genoa. Simone Inzaghi dovrà rinunciare a qualche elemento anche se non si tratta di infortuni gravi. Proprio per questo, il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha voluto ammonire la squadra del tecnico interista all’interno del proprio editoriale.

Ecco le parole di Tancredi Palmeri: “L’Inter sta prendendo rischi. Il primo è la carta d’identità, che sta presentando il suo conto nel precampionato con una serie di infortuni mai capitati l’anno scorso. Vedremo se sarà una coincidenza o se lo scorso anno è stato un incantesimo, ma non prendendo due forze fresche in difesa e in attacco, i nerazzurri si espongono a un rischio emergenza alto“.

Oaktree vuole risolvere il problema della grande età media della squadra: la linea del fondo

Oaktree, proprio per ovviare al problema dell’età media avanzata della squadra nerazzurra, ha intenzione di porre rimedio a partire dal mercato. Il diktat dato alla dirigenza fin dall’inizio è quello di puntare su elementi giovani che possano essere futuribili e valorizzati sotto il punto di vista tecnico. Questo consentirebbe non solo di fare in modo che ci possano essere meno infortuni, come quelli avuti in questo inizio di pre-campionato, ma anche di poter aumentare il valore economico del cartellino per poter fare delle grandi plusvalenze e riuscire a mettere a posto i conti.