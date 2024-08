Genoa-Inter, nuovo affaticamento: ci sarà per sabato?

Genoa-Inter, nuovo affaticamento muscolare per un giocatore di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra sta lavorando sul campo per preparare al meglio la partita d’esordio di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino. La squadra nerazzurra è alle prese con alcuni calciatori tornati tardi per gli impegni con le proprie nazionali e alcuni infortunati. Intanto, a tal proposito, per il tecnico nerazzurro c’è un giocatore nuovamente affaticato.

Genoa-Inter, un giocatore affaticato: ci sarà per l’esordio in campionato?

Genoa-Inter si avvicina e la squadra di Inzaghi vuole arrivare nella migliore condizione possibile per ottenere i primi tre punti della stagione. Dopo aver vinto lo scudetto l’anno scorso, Lautaro e compagni vogliono ripetersi per la seconda consecutiva dopo 14 anni. Ma per il tecnico interista arrivano brutte notizie. Infatti, per il centrocampista albanese, Kristjan Asllani, ci sarebbe un piccolo problema fisico dovuto ad un sovraccarico. Niente che preoccupa lo staff tecnico e medico, pertanto, se tutto va come deve andare, il giocatore ci sarà per sabato. Situazione differente per Zielinski. Il giocatore, infatti, si è allenato in parte in gruppo e parzialmente a parte. Più probabile averlo per la seconda giornata di campionato.

Inzaghi sta valutando varie scelte per l’esordio in campionato: la probabile formazione

Inzaghi, dunque, sta cercando di valutare ogni singolo calciatore per capire chi schierare dal primo minuto contro il Grifone a Marassi. In porta ci dovrebbe essere Sommer. La difesa dovrebbe essere composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. In mezzo, il quintetto potrebbe essere formato da Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti, la coppia d’attacco obbligata, dovrebbe essere formata dal capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, e da Marcus Thuram. Vedremo se le scelte saranno confermate. Di sicuro, la partita d’esordio, non sarà agevole. Non solo le assenze, ma anche un avversario che nella passata stagione ha dimostrato ampiamente di essere parecchio insidioso.