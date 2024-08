Oaktree, il fondo ha una preferenza in difesa

Oaktree, da quando è entrato nel mondo Inter, ha già preso le redini della situazione e ha anche preso delle decisioni molto importanti. In primis, il fondo, ha confermato tutta la dirigenza e nominato Beppe Marotta come presidente della società. In questi giorni, ci saranno delle altre novità per quanto riguarda cambi nell’organigramma. Ma anche sul mercato il potere decisionale è molto ampio. Intanto, c’è un nome preferito per quanto riguarda il reparto difensivo.

Oaktree detta la linea di mercato: ecco il giocatore su cui vuole puntare sul mercato

Oaktree è subito entrato in maniera decisa all’interno del mondo nerazzurro. E anche sul mercato, il fondo, sta facendo la voce grossa non muovendosi dalle proprie posizioni. La linea è chiara: innesti giovani e futuribili, in grado di crescere e, magari, far parte dell’Inter del futuro o, al limite, essere ceduti per sistemare i conti a bilancio. E proprio per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Oaktree ha in mente un profilo per il ruolo di braccetto sinistro. Si tratta di Zèzè del Nantes. Il giocatore è un classe 2005 ed ha davvero grandissimi margini di miglioramento. Ecco perchè è lui il preferito per riempire il vuoto numerico lasciato da Buchanan a causa del suo infortunio alla tibia.

Capitolo difensore, il tempo stringe: tutti i profili valutati sul mercato

I nerazzurri, come si sa, stanno valutando tantissimi profili sul mercato per regalare a Simone Inzaghi l’ultimo rinforzo e poter iniziare al completo la prossima stagione. Oltre a Zèzè di cui si è già detto, un altro profilo valutato è quello di Robert Renan dello Zenit, ma in prestito all’International di Porto Alegre. La valutazione del classe 2003 brasiliano è di circa 20 milioni di euro. Poi, c’è anche Gasiorowski del Valencia. Lo spagnolo classe 2005, ha una clausola risolutoria di circa 20 milioni di euro, ma la società può rinnovare per altre due stagioni il contratto in scadenza nel 2025 e aumentare al clausola a 40 milioni di euro.