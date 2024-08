Leoni-Inter, stand-by: ecco perchè. Lui al momento…

Leoni è uno dei giovani obiettivi nerazzurri per il futuro. Il club di viale della Liberazione, oltre al mercato dei grandi, sta portando avanti anche un mercato parallelo che riguarda alcuni giovani. A Milano, infatti, sono arrivati ragazzi come Alex Perez, Topalovic e Thiago Romano. Ma c’è un altro giocatore come Giovanni Leoni della Sampdoria che interessa moltissimo. Ma nelle ultime ore la trattativa si è bloccata.

Leoni-Inter, la trattativa si blocca: ecco perchè al momento non si sta chiudendo l’affare

Leoni è un obiettivo molto forte per quanto riguarda il club nerazzurro. Da inizio estate il classe 2006 è stato puntato dalla dirigenza e da allora si sta trattando con la Sampdoria. Il club blucerchiato ha chiesto per il proprio talento oltre 5 milioni di euro. Secondo il quotidiano ligure, Il Secolo XIX, nessuna delle pretendenti è arrivata ad offrire tanto. Pertanto, almeno per ora, il calciatore sarà tesserato con i blucerchiati. Oltre a questo, il ds Accardi, ha pubblicamente ammesso che la società ha intenzione di tenerlo un altro anno in prestito, cosa che tutte le pretendenti hanno concesso. Se poi qualcuno offrirà di più di quanto richiesto dalla Samp, allora il ragazzo potrà anche andare via subito.

L’Inter sul classe 2006 blucerchiato, ma lui in questo momento è fermo ai box

I nerazzurri sono molto forti sul giovane difensore classe 2006. Lui, dal canto suo, sta preparando la nuova stagione con la Sampdoria. Leoni sta, inoltre, cercando di recuperare da un infortunio dovuto alla crescita esponenziale che ha avuto in termini di altezza. Per questo, l’Inter, avrebbe intenzione di lasciarlo a Genova per un’altra stagione. La crescita del ragazzo, anche a livello fisico, passa anche per questi passi. Inoltre, Pirlo, ha intenzione di puntare su di lui che dovrebbe essere il centrale di difesa titolare. L’anno scorso si è messo in evidenza con 12 presenze ed anche un gol contro una squadra importante come il Palermo. Vedremo se nelle prossime settimane si sbloccherà l’affare.