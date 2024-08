Inter, i nerazzurri non lasciano la presa su Zeze!

Inter – Nonostante manchino poco meno di venti giorni alla chiusura del calciomercato, l’Inter non ha ancora trovato una componente fondamentale per l’inizio della stagione nerazzurra. Fin dai primi giorni di mercato si sono susseguite diverse voci sul possibile nuovo vice-Bastoni, ma il neo braccetto di sinistra non è ancora arrivato. Davvero tanti i nomi dei difensori accostati ai nerazzurri in questa finestra di mercato, uno di questi, Nathan Zeze, sarebbe colui su cui i nerazzurri si starebbero maggiormente concentrando al momento.

Inter-Zeze, il Nantes non fa sconti

Classe 2005, alto 1,90 cm, mancino, Nathan Zeze ha le caratteristiche perfette per ciò che chiede il mister Simone Inzaghi. Giorni fa il difensore francese aveva espresso la sua propensione nell’andare a Milano. Per Zeze si vociferava anche dell’interesse di qualche club inglese, interesse non ricambiato dal giocatore. Cosa ostacola l’acquisto del giocatore? Sicuramente il prezzo fissato dal Nantes. Dalla Francia è inizialmente circolata la voce per cui l’Inter avesse fatto un’offerta di 15 milioni che è stata prontamente rifiutata dal Nantes. Adesso secondo il Corriere dello Sport, la cifra fissata dai francesi per il difensore sarebbe di 30 milioni di euro. Una cifra decisamente non irrisoria, tra le due società c’è una grossa differenza di valutazione.

Quali sarebbero le alternative a Zeze?

Se l’affare Zeze non dovesse andare in porto resterebbero ben poche alternative ai nerazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe maggiormente orientata all’acquisto di Robert Renan o di Mauro Perkovic. Renan in particolare è da molto tempo nel mirino dei nerazzurri, le sue caratteristiche hanno stimolato l’interesse anche di Inzaghi. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare nuovamente di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è ancora senza squadra nonostante manchino pochissimi giorni all’inizio della stagione. Anche il Napoli del neo allenatore Antonio Conte sembra aver ormai abbandonato l’idea di portarlo in Italia.