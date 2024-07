Leoni-Inter, la Sampdoria ha scelto la contropartita

Leoni rimane uno dei giovani su cui l’Inter ha messo gli occhi per il futuro. La società nerazzurra ha intenzione non solo di pensare alla squadra dell’immediato presente, ma di mettere le basi anche per gli elementi della rosa delle prossime stagioni, così come ordinato da Oaktree. E Leoni rientra appieno in questo identikit. Intanto, la Sampdoria, proprietaria del cartellino del ragazzo, ha scelto la contropartita tecnica dall’Inter.

Leoni piace all’Inter: i nerazzurri hanno una contropartita per convincere la Sampdoria

Leoni, come detto, rimane sempre nei radar nerazzurri. Marotta e Ausilio sono convinti che il ragazzo sia un elemento con tantissima qualità e che possa fare delle cose importanti. Per questo la trattativa è serrata, anche se non semplice. La Sampdoria non scende dalla valutazione di 5 milioni di euro per lui, ma è disposta ad accettare una contropartita tecnica gradita. E in questo senso, i blucerchiati, avrebbero scelto il loro profilo dall’Inter. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, la società ligure vorrebbe portare con sè il giovane classe 2003, Fontanarosa che, nella passata stagione, ha giocato con la maglia del Cosenza in Serie B. Vedremo se, finalmente, questa trattativa potrà arrivare ad una chiusura. Anche perchè su Leoni ci sono tutte le big di Serie A.

L’Inter ha un piano per il giovane difensore: la Sampdoria accetterà?

Sempre secondo il quotidiano genovese, la Sampdoria considera il difensore classe 2006 un elemento che farà il titolare nella squadra di Andrea Pirlo. Dopo la bella stagione giocata l’anno scorso, il ragazzo sarà l’unico sicuro del posto da titolare in difesa. E, in questo senso, nel caso in cui riuscisse a prelevarlo, l’Inter ha intenzione di attuare un piano di crescita che potrebbe piacere anche alla Sampdoria. Infatti, la società di viale della Liberazione, avrebbe intenzione di lasciarlo per una stagione ulteriore a Genova per fargli completare il processo di crescita. Poi, una volta terminato il campionato, si faranno tutte le valutazioni del caso per capire il prossimo passo da effettuare.