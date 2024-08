Zèzè-Inter, c’è il prezzo: occhio alla concorrenza Premier

Zèzè è uno dei profili che piace di più alla società nerazzurra per quanto riguarda il ruolo di braccetto sinistro di difesa. Il Nantes avrebbe già rifiutato un’offerta da ben 13 milioni dell’Inter, perchè chiede di più. Intanto, nelle ultime ore, la stessa società francese ha reso pubblico il prezzo del difensore classe 2005. Ma i nerazzurri dovranno fare molta attenzione, perchè su di lui c’è anche il forte interesse da parte di una società di Premier League.

Zèzè, l’Inter lo vuole: il Nantes fissa il prezzo e la Premier League spinge forte

Zèzè rimane un profilo molto gradito per la società nerazzurra. Il difensore classe 2005 è tra i giocatori nella lista di Marotta e Ausilio per sostituire, quantomeno numericamente, l’infortunato Buchanan. L’Inter, dopo una prima offerta rifiutata, avrebbe visto respingersi una nuova offerta da 15 milioni. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Nantes avrebbe fissato il prezzo del giocatore a 30 milioni di euro. Ma la strada per Marotta e Ausilio si farà in salita ulteriormente visto che la Premier League incombe sul ragazzo. Infatti, il West Ham, dopo aver scippato Todibo alla Juventus, vuole acquistare anche il giovane difensore e nelle prossime ore potrebbe presentare un’offerta interessante al club francese.

In viale della Liberazione si valutano i vari profili per la difesa: ecco tutti i nomi

Quello del difensore del Nantes non è il solo nome per la difesa nerazzurra. Tra i giocatori che interessano molto in viale della Liberazione c’è anche quello di Robert Renan di proprietà dello Zenit, ma in prestito all’International di Porto Alegre. Il prezzo del brasiliano è di circa 20 milioni di euro. Oltre a lui, occhio anche alla situazione di Gasiorowski. Il giovane classe 2005, in forza al Valencia, ha una clausola da 20 milioni di euro. Il giocatore ha colpito molto la dirigenza nerazzurra sia nella scorsa stagione, ma soprattutto all’Europeo Under 19 vinto con la Spagna e di cui è stato nominato nella top 11 della competizione.