Inter, blindato un giovane talento: ecco il comunicato

Inter, un giovane blindato per il futuro. La società di viale della Liberazione, da quando Oaktree ha rilevato le quote del club, ha dato un cambio radicale al proprio indirizzo in merito all’acquisto e alla gestione dei calciatori. Il fondo statunitense ha ordinato di puntare su elementi giovani e di valorizzare anche coloro che fanno parte del proprio settore giovanile. In questo senso, la dirigenza, ha rinnovato il contratto ad un giovane molto promettente.

Inter, un giovane canterano blindato: “Contratto pluriennale per lui”

Inter che punta molto sulla linea verde. Non solo i giovani prelevati sul mercato come Alex Perez, Topalovic e Thiago Romano. Anche i giovani del proprio settore giovanile saranno elementi da far crescere e capire se potranno far parte della prima squadra o se saranno occasioni utili per cessioni che possano portare delle plusvalenze a bilancio.

E uno dei giovani canterani ha rinnovato il proprio contratto con la società nerazzurra. Si tratta del giovane terzino sinistro classe 2007, Matteo Cocchi. Il ragazzo, ha rinnovato il proprio contratto con il club di viale della Liberazione per ulteriori due stagioni, fino al 2027.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Matteo Cocchi”.

Cocchi talento cristallino: ecco chi è il giovane terzino della squadra Primavera

Cocchi si è messo in mostra da titolare con la maglia della Primavera nella scorsa stagione. Christian Chivu gli ha permesso di fare il grande salto, dal momento che nella passata stagione il ragazzo ha giocato con giocatori più grandi di lui di due anni. E anche nel prossimo campionato, con Zanchetta in panchina, sarà sua la corsia sinistra sempre da sotto età. In questo pre-campionato, Inzaghi lo ha schierato in qualche occasione, mettendosi anche in mostra grazie al suo sinistro delicato. Dotato di ottima tecnica, Cocchi è un giocatore che sa spingere molto. Il punto in cui deve migliorare di più è sicuramente il lato fisico. Ma essendo ancora un sotto età potrà migliorare con le tempistiche corrette.