Genoa, Correa per il reparto avanzato? Il quotidiano dice…

Genoa che in queste ultime ore sta vivendo dei momenti molto intensi per quanto riguarda il calciomercato. La società rossoblù, infatti, ha appena perso un giocatore molto importante come il centravanti della Nazionale, Mateo Retegui. Ma è molto vicino anche l’addio dell’altro attaccante, Albert Gudmunsson, che sembra essere molto vicino all’approdo alla Fiorentina. Proprio per questo si va anche a caccia dei sostituti dei due calciatori e nelle ultime ore si è fatto anche il nome di un nerazzurro in uscita.

Genoa, si riapre la pista che porta a Correa? Il Secolo XIX: “Difficile per due motivi”

Genoa che, dunque, sta cercando di trovare i migliori profili per l’attacco che possano coniugare bene sia il lato economico che quello tecnico. In questo senso, uno dei giocatori valutati è sicuramente il nerazzurro Joaquin Correa. L’argentino è in uscita dal club nerazzurra e, per caratteristiche, si avvicina a Gudmunsson. Ma, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la trattativa sembra complicata per due motivi. Il primo è il costo del cartellino, visto che l’Inter richiede circa 8 milioni di euro per non fare minusvalenza. Poi, l’ingaggio del giocatore che è fuori portata per la società ligure. Due aspetti da non sottovalutare. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Correa è in uscita dai nerazzurri: pochi interessamenti e nessuna offerta concreta

Correa è un giocatore completamente fuori dal progetto Inter. Nè Inzaghi, nè la dirigenza puntano su di lui in vista della prossima stagione. Per lui sono arrivati solo timidi interessi da parte dell’AEK Atene e del River Plate. Negli ultimi giorni, le parole di Juan Sebastian Veron, presidente dell’Estudiantes, avevano fatto capire come anche per l’ex squadra del Tucu è difficile una trattativa. Infine, l’interesse del Genoa che bisognerà vedere se sarà concretizzato. Insomma, tanti fattori che rendono difficile una conclusione della cessione. L’ipotesi più accreditata sembra essere la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale.