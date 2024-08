Inzaghi, emergenza infortuni: il tecnico ha una richiesta

Inzaghi sta preparando la nuova stagione con la squadra nerazzurra. Il tecnico interista, dopo la vittoria dello scudetto della passata stagione con la conseguente seconda stella, non ha intenzione di arretrare di un millimetro e vuole ripetersi. Il bis consecutivo manca oramai da 14 anni e sarebbe un’altra grandissima soddisfazione ripetere questo digiuno. Intanto, Inzaghi, è alle prese con gli infortuni ed ha avanzato una richiesta alla propria dirigenza.

Inzaghi alle prese con gli infortuni in squadra: ecco quando tornano i giocatori K.O.

Inzaghi ha intenzione di martellare con la squadra per partire subito forte. Ma la situazione, almeno in questo inizio di stagione, non è semplice. Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è alle prese con tre infortuni importanti. Il primo è stato quello di Mehdi Taremi. Il giocatore iraniano ha avuto un affaticamento muscolare e quasi certamente sarà disponibile per la partita contro il Lecce. Gli altri due infortunati sono quelli di Piotr Zielinski e di Marko Arnautovic. Il polacco è quello più grave e tornerà addirittura per l‘Atalanta, mentre anche l’austriaco tornerà pure per la partita contro il Lecce. Insomma, il tecnico nerazzurro deve correre ai riparti. Intanto, ha una richiesta alla società.

Troppi infortuni in questo inizio stagione: il tecnico nerazzurro ha fatto una richiesta specifico

Gli infortuni di questo inizio stagione stanno facendo in modo che Inzaghi stia pensando a come impostare la formazione iniziale per la prima di campionato contro il Genoa. Ma soprattutto l’attacco è un reparto che vedrà i soli Lautaro – che tornerà solo una settimana prima dall’inizio del campionato – e Thuram in avanti. Per questo il tecnico nerazzurro ha intenzione di chiedere di cambiare la priorità sul mercato che lui ritiene essere l’attaccante. Solo due elementi sono pochi e già ad inizio stagione è piena emergenza. Vedremo se la società accoglierà la richiesta dell’allenatore nerazzurro.